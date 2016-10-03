Следующий кризис между НАТО и Россией может вспыхнуть в Арктике

Арктика представляет собой регион, где в ближайшие годы будет наблюдаться активное силовое соперничество. Россия имеет здесь существенные стратегические и экономические интересы, в то время как для Китая Арктика может оказаться зоной важных преимуществ в сфере экономики и безопасности, связанных с его влиянием в Восточной Азии, а также энергетической и продовольственной безопасностью. У США и их союзников также имеются интересы в Арктике, в первую очередь касающиеся военной сферы и добычи природных ресурсов. К тому же, глобальное потепление стремительно меняет условия игры в арктическом регионе.

Основные конкуренты в борьбе за часть Северного Ледовитого океана – НАТО и Россия. В Международном механизме управления в Арктике в виде Арктического Совета доминируют страны НАТО. Хотя отдельные члены НАТО, граничащие с Северным Ледовитым океаном, такие как Соединенные Штаты, Канада, Дания и Норвегия, также выдвигают собственные национальные претензии, именно Россия и НАТО видят друг в друге крупнейшую угрозу своей безопасности.

Укрепление российского военного потенциала в Арктике, а также призыв Арктического Совета к НАТО о необходимости подготовки к защите своих границ и интересов в этом регионе перед лицом растущей угрозы со стороны России, отражают эту напряженность. Прямые упоминания в коммюнике Варшавского саммита НАТО о российской агрессии и неопределенные рамки «готовности защищать нашу территорию и наши народы от нападения» серьезно осложняют отношения в Арктике.

Нынешнее северное лето характеризовалось историческими минимумами площади ледяного покрова в Арктике. Температура вдоль побережья Сибири в начала сентября была на 9 градусов выше средних показателей. Глобальное потепление в Арктике ведет к увеличению температуры воды, почвы и воздуха, а также таянию вечной мерзлоты, смещению зон пастбищ и изобилия животных, а также изменению «характеристик арктических циклонов». Потенциал доступа и изобильным энергетическим и продовольственным ресурсам Арктики, а также возможность прокладки новых более коротких морских коммуникаций между Восточной Азией и Европой будут в ближайшие десятилетия стимулировать рост конкуренции за доминирование в Арктике.

В августе Россия представила Комиссии ООН по границам континентального шельфа (КГКШ) научные доказательства в поддержку своих обширных претензий в Арктике. Россия претендует на подводный хребет Ломоносова, поднятие Менделеева-Альфа, Чукотское плато, а также непрерывное продолжение этих элементов от мелководного шельфа Евразии, подводные территории площадью 1,2 миллиона квадратных километров, где она будет иметь суверенные права на разведку и использование (включая нефть, газ и рыбные запасы), управление и сохранение ресурсов в воде, на морском дне и под ним.

Россия изо всех сил старается подчеркнуть свою приверженность ЮНКЛОС (Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву) и доброжелательному подходу к решению арктических проблем. Однако, негативная реакция Комиссии по границам континентального шельфа на российские претензии в Арктике может привести к изменению подхода России в негативном направлении. В свою очередь отказ России признать законность отказа в ее требованиях может серьезно подорвать и без того ослабленный режим ЮНКЛОС.

Россия имеет и более серьезные непосредственные стратегические проблемы. В постсоветский период Россия практически лишена выхода к морю с запада. Превосходящие в количественном отношении сухопутные силы России обеспечивают преимущество в Европе за счет свободы маневра и единства управления, однако ситуация на море весьма затруднительная. Россия утратила доминирующие позиции в Балтийском и Черном морях, а также свободный проход в Средиземное море и Атлантический океан. К тому же, морскому проходу в Санкт-Петербург, второй по величине город России, угрожает НАТО. Доступ России в Средиземное море и Атлантику в настоящее время уязвим перед блокадой со стороны НАТО.

Доступ в Атлантику через Баренцево море для российского Северного Флота, базирующегося в Североморске, также уязвим перед окружением и блокадой со стороны НАТО. В связи с этим, по мере отступления льдов свободный круглогодичный проход как в Атлантику, так и в северную часть Тихого океана из арктических баз будет приоритетом ВМФ России. Россия уже показала в Крыму, что она готова действовать решительно для защиты своих остающихся морских ресурсов, и это не может не вызывать тревоги. Северный флот содержит основной компонент ядерной триады России и предназначен для выполнения задач по защите российской экономической зоны, обширной береговой территории, которую Россия считает уязвимой.

В случае если бы КГКШ приняла решение об отказе России в ее претензиях на морское дно Северного Ледовитого океана, которое угрожало бы ее безопасности и экономическим интересам, Россия могла бы, подобно Китаю в Южно-Китайском море, стать менее рассудительной и более склонной к односторонним действиям.

Китай не относится к арктическим прибрежным странам, но он демонстрирует растущий интерес к Арктике наряду с растущим стратегическим партнерством с Россией и экономической заинтересованностью в российском контроле над все более многообещающим Северным морским путем в Европу и арктическими ресурсами.

Если Китай начнет отправку контейнерных судов в Европейский союз по менее дорогостоящему Северному морскому пути через Арктическую ИЭЗ России в ближайшее десятилетие, то в сочетании с наращиванием экономического использования железнодорожных магистралей через Евразию в Европу, таких как новая линия Чэнду-Лодзь, это окажет значительное влияние на страны Юго-Восточной Азии, зависящие от поддержания морской торговли. Многие страны региона в этом случае ожидает экономический спад.

Таким образом, столкновение интересов вокруг Северного Ледовитого океана в течение ближайших лет может усилить напряженность в отношениях между Россией и НАТО и способствовать нестабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе. Кроме того, глобальное потепление в Арктике вносит абсолютно новый стратегически важный элемент в растущее сближение между Россией и Китаем.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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