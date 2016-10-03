Катастрофа энергосети в Австралии выявляет минусы модной «экологически чистой» энергетики

Вам когда-нибудь случалось оказаться в сломанном лифте? Мне однажды довелось, и это было поистине ужасно. Клаустрофобия, повышение температуры, недостаток воздуха, гнетущий страх, что произойдет что-нибудь еще более страшное, скажем, пожар, прежде чем службы спасения смогут до вас добраться…

На этой неделе во время отключения энергии в Южной Австралии множество людей попали именно в такое кошмарное положение. Кто-то оказался во внезапно остановившемся поезде или в самолете, который не мог высадить пассажиров, или в безнадежной пробке на дороге, или просто в собственном доме без телевидения, холодильника, кондиционера, без горячей пищи, отопления, интернета и без какого-либо способа узнать, что происходит во внешнем мире.

В странах третьего мира или зонах военных конфликтов люди как-то привыкают к подобным вещам. Однако мысль о том, что подобное может случиться в такой стране как Австралия – полный абсурд. Не такой уж и абсурд, как выяснилось, а кроме того, выяснился и еще один неприятный факт, что это была антропогенная катастрофа, вина за которую лежит на природоохранной политике правительства в области энергетики.

График, опубликованный ресурсом «Stop These Things», рассказывающим правду о грандиозной фальшивке, которую представляет собой ветровая электроэнергетика, красноречивее любых слов.

Подпись к изображению: Динамика мощности, генерируемой ветровой энергетикой 28 сентября 2016 года

Вполне справедливо утверждается, что мы должны оставаться осторожными до полного выяснения всех обстоятельств. Однако, выглядит очень похоже на то, что скачки напряжения из-за этих чудесных ветровых турбин, которые так рьяно отстаивают «зеленые» активисты и мошенники-политики в Америке, Германии и Британии, разрушили всю энергетическую сеть в целом Австралийском штате с населением в 1,7 миллиона человек.

Ресурс «Stop These Things» пишет: «Плата за жизнь с «PEC», то есть за попытку использования энергии солнца и ветра, заключается в порче электрооборудования, а когда система отключается чтобы защитить себя от скачков и спадов напряжения – в отключении всей местной энергосистемы. Кстати, аббревиатура «PEC» означает «Power Electric Converter», то есть конвертер электрической энергии, причудливый эвфемизм для использования ветровой или солнечной энергии.

Очевидно, что многих жителей Южной Австралии впечатлил этот термин, когда они проголосовали за свое нынешнее лейбористское правительство, возглавляемое Джей Уизерхилл, в том числе и за министра энергетики Тома Константониса, который успешно сделал свой штат самым экологически чистым во всей Австралии. На ветровую энергетику приходится целых 40 процентов общей энергетической мощности Южной Австралии.

Возможно, теперь они уже не столь впечатлены, когда увидели, что делает эта «чистая энергия». Она привела к уничтожению птичьей фауны и порче ландшафта, люди страдают от головной боли, тахикардии, бессонницы, проблем с сердцем, приступами тревожности, повышением уровня кортизола в крови. Она вызвала повышение цен на электроэнергию до невероятного уровня, а также съедает все субсидии ради нескольких новых счастливых домовладельцев, сторонников экологической безопасности, в то время как все остальные получают лишь дополнительные счета за электричество.

Премьер-министр Австралии консерватор Малкольм Тернбулл воспользовался возможностью покритиковать левые правительства штатов, такие как в Южной Австралии, за их агрессивную политику в области возобновляемых источников энергии: «Ряд лейбористских властей штатов в течение многих лет устанавливают слишком агрессивные приоритеты в области возобновляемой энергетики и уделяют слишком мало внимания энергетической безопасности».

Это прозвучало бы гораздо более убедительным, если бы он сам не был частью проблемы. Хотя Тернбулл в настоящее время возглавляет консервативную партию Австралии, либеральную, он является воплощением глобалистской элиты, которая несет основную ответственность за продвижение «зеленых» программ.

Во всем мире некоторые политики понемногу осознают тот факт, что глобальное потепление является гораздо меньшей проблемой, чем те дорогостоящие и непродуктивные меры, которые предпринимаются для борьбы с ним.

Бывший президент Франции Николя Саркози недавно выступил в роли скептика в отношении глобального потепления. «Климат меняется в течение четырех миллиардов лет «, сказал лидер республиканцев, «но вовсе не промышленность превратила Сахару в пустыню». Подобной позиции придерживается, разумеется, и кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Однако, в настоящее время ни одна крупная экономика где-либо в западном мире, которая не разглагольствует о продвижении императива использования возобновляемых источников энергии, не пережила такого разрушительного хаоса, как Южная Австралия.

Необходимо что-то с этим делать. Опыт Южной Австралии должен стать тревожным сигналом для остального мира.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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