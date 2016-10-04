Проблема Америки – недостаток войн?

Два исследователя из Rand Corporation обнаружили главную проблему Америки в ее отношениях с Россией: недостаточная готовность Вашингтона применять военную силу. Это дает Москве очевидное незаслуженное преимущество в противодействии Америке. Исходя из их выводов, Вашингтону, возможно, следует пересмотреть свою политику.

Владимир Путин, судя по всему, прилагает все возможные усилия, чтобы сорвать американские планы в отношении развития событий на Украине и в Сирии. Его действия уже спровоцировали экономические санкции и военные меры противодействия. Пришедшие в панику Балтийские страны, как и некоторые другие страны альянса, требуют размещения на их территории гарнизонов НАТО. Повестка дня саммитов НАТО сосредоточена вокруг проблемы противодействия возобновившейся угрозы со стороны Москвы.

Впрочем, на большинство американцев эта возобновившаяся агрессивность России никакого влияния не оказывает. Украинский и сирийский конфликты трагичны для их жертв, но лишь в незначительной степени влияют на безопасность США. Единственная свобода, которую утратили американцы в результате двух этих конфликтов – возможность торговать с Россией.

Тем не менее, в Вашингтоне действия Москвы рассматриваются как очень плохие новости. По мнению Уильяма Кортни и Дэвида Шлапака, успехи России «означают, что Запад, возможно, делает меньше, чем должен, для того чтобы «убедить» Россию отказаться от попыток подрыва западных интересов». Они отмечают, что ключевая причина успехов Москвы заключается в том, что «Россия с большей готовностью и охотой применяет военную силу, несмотря на то, что она уступает в этом отношении Америке», и выступают за пересмотр Вашингтоном своей политики, что прежде всего предусматривает более активное использование военной силы.

На самом деле следует отметить, что лишь в Грузии, Ираке и Сирии Вашингтон проявил себя мене воинственным, чем Россия. С момента окончания холодной войны Соединенные Штаты осуществляли военное вмешательство в Панаме, Гаити, Сомали, Боснии, Сербии, Ираке (трижды, принимая в расчет борьбу против ДАИШ), Афганистане, Ливии, а также (учитывая дроны) в Пакистане и Йемене. Кроме того, американские силы участвовали в более мелких конфликтах и в других местах, таких как Африка и Филиппины. Вашингтон угрожал военной расправой тем странам, которые не представляли никакой прямой угрозы безопасности США, таким как например Иран. По любым нормальным стандартам, на планете нет более воинственной страны, чем Америка.

Разумеется, можно утверждать, что действия Вашингтона были оправданы, в то время как действия Москвы нарушают международное право. Но в целом Америка все же гораздо более охотно, чем Россия, использует военную силу. Именно эта склонность к военным решениям, возможно, уменьшила готовность Вашингтона действовать более активно на Украине и в Сирии. Дело в том, что США уже некоторым образом «заняты» в Афганистане и на Ближнем Востоке. Помимо этого, Америка сконцентрировала значительные силы в своих гарнизонах в Европе, Японии и Южной Корее. В конце концов, возможности Вашингтона не беспредельны.

Как бы то ни было, Кортни и Шлапак поднимают интересный вопрос. За что Соединенные Штаты должны воевать, или во всяком случае применять какие-то меры военного воздействия?

Несмотря на противоречия, поведение России в Сирии и на Украине в основном не имеет отношения к серьезным, не говоря уж о жизненно важных интересах Соединенных Штатов. В течение всей холодной войны Соединенные Штаты спокойно относились к тому, что Крым, да и вся Украина, были частью Советского Союза. Никто даже вообразить не мог, что отсутствие независимости Украины может играть столь важную роль для интересов безопасности Америки. С распадом СССР фактически исчез единственный равный соперник Соединенных Штатов, и Путин не в состоянии возродить былую «Империю зла», даже если бы очень хотел.

Насильственное присоединение Крыма и поддержка гражданской войны в Донбассе возмутительны, но они не причиняют вреда Америке. Попытка Москвы проглотить всю Украину, чей народ сопротивлялся восстановлению советской власти после изгнания нацистских войск в конце второй мировой войны, имела бы более пагубные последствия для самой России, чем для Соединенных Штатов. Большинство стран так называемой «старой Европы», по словам Рамсфелда, также не испытывают тревоги по этому поводу. Они без энтузиазма поддерживают вялые санкции и почти ничего не делают в военном отношении. Иными словами, европейский континент не проявляет никакой тревоги по поводу якобы возможного вторжения возрожденной Красной Армии.

Таким образом, у Вашингтона нет никаких убедительных причин использовать военную силу на Украине. Ситуация в этой стране имеет гораздо большее значение для России, чем для Америки. Соединенные Штаты вовлечены, кажется, во все существующие в мире конфликты. И, в сущности, Вашингтон «сломался». Если каким-то образом не ограничить бюджетные расходы, дефицит будет расти стремительно, увеличиваясь почти на триллион долларов в год в течение ближайших десяти лет. Если кто-то и должен ответить Москве военными мерами за ситуацию на Украине, здесь следует говорить о Берлине, Париже, Лондоне, Риме и прочих европейских странах.

Ситуация в Сирии одновременно и более трагична и менее важна для Америки. Гражданская война в этой стране привела к гуманитарной катастрофе, но США по вполне понятным причинам воздержались от полномасштабного вмешательства в этот конфликт. Были учтены уроки многосторонней войны в Конго в начале 2000-х, в которой погибли миллионы человек. Никакие из жизненно важных интересов безопасности США не стоят на кону в Сирии. Этот конфликт оказывает дестабилизирующее воздействие, но в гораздо меньшей степени, чем решение Вашингтона в свое время уничтожить государственность в Ираке и Ливии. Может быть, влияние России и Ирана здесь действительно выросло, но обе эти страны были и ранее союзниками Сирии, да и правительство Асада сегодня представляет собой лишь тень своей былой силы. На самом деле, Америка преспокойно существовала во времена холодной войны, когда Советский Союз оказывал поддержку не только Сирии, но и Египту.

Во всяком случае, для США нет никакой необходимости что-либо предпринимать в Сирии. Архитекторы грандиозных, но провалившихся проектов государственного строительства в Афганистане, на Балканах, в Ираке утверждают, что надлежащая степень военного вмешательства в нужное время привела бы к свержению Асада и установлению власти умеренной оппозиции, и в конечном итоге к созданию демократической республики. Нет проблем, нужно им верить. Однако, как бы то ни было, время для этого уже упущено.

Помощь умеренной оппозиции стала особенно ярким провалом. Вступление в войну вполсилы, в условиях бесполетной зоны и тому подобного, могло бы повлиять на ситуацию, но вряд ли способно решить исход войны. Свержение Асада скорее всего привело бы к усилению хаоса, активизации нападений на религиозные меньшинства и вооруженной борьбы между повстанцами. Как показывает опыт, вероятность того, что Вашингтон сможет придумать какой-то разумный план и эффективно его реализовать его в течение длительного времени, мягко говоря, незначительна.

Как на Украине, так и в Сирии у США имеются собственные интересы. Существуют предпочтительные для Америки сценарии развития событий. Некоторые результаты были бы желательны. Однако, важность этих интересов довольно ограниченная. Существуют страны-союзницы, которые могли бы действовать активнее. Возможные непреднамеренные последствия военного вторжения слишком очевидны. Кроме того, Америка попросту перегружена. Держаться в стороне – наилучший вариант поведения для США в данный момент.

Америка должна рассматривать военные действия в качестве последнего, а не первого, запасного варианта. И только в связи с проблемами, представляющими жизненно важный интерес, а не из-за интервенционистских капризов Вашингтона. В результате Россия может одержать отдельные победы. Но это гораздо меньшее зло для Америки, чем увязнуть в конфликте с большим количеством пирровых побед, как в Ираке.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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