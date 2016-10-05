Гиперзвуковая программа США может привести к углублению конфронтации с Россией и Китаем

Гиперзвуковые исследования в США могут в конечном итоге привести к обострению конфронтации с Китаем и Россией, несмотря на ожидания, что они помогут ослабить напряжённость вокруг планов модернизации ядерного арсенала Вашингтона.

Американская программа «Быстрый глобальный удар» направлена на разработку гиперзвукового высокоточного обычного оружия, которое может достичь любой точки на земном шаре в течение одного часа.

«Изначально можно было подумать, что гиперзвуковое оружие является решением всех проблем, — сказал эксперт Марк Хилборн из Королевского колледжа в Лондоне. — Но оно может подорвать стратегические соглашения между ядерными государствами».

Хотя США заявили, что их оружие глобального удара будет нести только обычные боевые части, Хилборн считает, что Китай и Россия могут не согласиться с заверениями Вашингтона, и не существует никакого соглашения, позволяющего предотвратить возможность оснащения этими странами своих гиперзвуковых ракет ядерными боеголовками.

Китай провёл седьмые по счёту гиперзвуковые испытания в апреле — по количеству примерно столько же, сколько и США, и, «насколько известно, они прошли в целом успешно», говорит эксперт.

По его словам, «ядерное оружие в видении Москвы составляет основу мощи страны», так что они, скорее всего, будут ставить ядерные боеголовки, чтобы получить преимущество над противником, обладающим превосходством в обычных вооружениях.

Гиперзвуковые технологии могут использоваться не только в вооружениях, но также в средствах воздушного наблюдения и разведки.

В дополнение к неопределённости с типом боевой нагрузки Хилборн выделяет ряд других особенностей нового оружия, которые могут вызвать тревогу у Пекина и Москвы.

Высокая манёвренность гиперзвукового оружия по сравнению с баллистическими ракетами может означать, что теперь будет труднее предугадать цели, назначенные для поражения.

Гиперзвуковые аппараты с их разгонно-скользящей траекторией легко ошибочно принять за космическое оружие, даже если они выходит за пределы земной атмосферы на короткое время, как и в случае с МБР.

«Можно предположить, что всё это влечёт за собой много проблем стратегического порядка», — добавляет Хилборн, отметив, что развитие этого оружия совпадает с обострением напряжённости между тремя крупными мировыми державами.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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