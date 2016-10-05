Мнения индийцев: не следует забывать Россию

Prabha, Varkala, Kerala

Мнение о том, что «США всегда будут иметь двойной подход к Индии и Пакистану, поскольку ему необходимы и те и другие» остается вполне актуальным. Неограниченный фаворитизм и обязательства Индии перед Соединенными Штатами не должны идти в ущерб старой дружбе, которая началась еще в эпоху Джавахарлала Неру. Мы забываем о том, что большинство войн, которые мы вели, были выиграны с участием России в той или иной форме. К сожалению, правительство Моди, похоже, закрывает глаза на то, что США заинтересованы только в продолжении продажи вооружений. Так называемая война Америки с терроризмом и ее приверженность правам и свободам человека на самом деле являются важнейшими частями этого бизнеса.

Muhammed Safeer P.K., Kattakampal, Kerala

Растущую близость между Индией с США следует воспринимать на фоне все более агрессивного Китая. Гигантский скачок, который совершил Китай за последние десятилетия в направлении наращивания своей экономической и военной мощи, возможно, нарушил силовое равновесие в регионе. Индия окружена двумя ядерными державами и не обладает большим пространством для маневра. В этом контексте стратегические партнерские отношения с США приобретают особую актуальность. Россия, хотя она и является надежным союзником, сталкивается с многими ограничениями, не позволяющими ей действовать в качестве противовеса, нейтрализующей силы в отношении Китая, отдавая приоритет нашим интересам в регионе.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x