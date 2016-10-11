Достаточно ли быстро Россия диверсифицирует свою экономику с целью избавиться от нефтяной зависимости

России необходимо диверсифицировать свою экономику и избавиться от нефтегазовой зависимости, причем быстро, утверждает глава крупнейшего кредитора страны, Сбербанка. Согласно мнению Германа Грефа, нефть и газ могут закончиться к 2030 году, поэтому нельзя терять время и следует уже сейчас переходить к использованию более устойчивых промышленных драйверов ВВП.

Это предупреждение Грефа стало последним в ряду аналогичных комментариев аналитиков и экспертов, которые начали появляться вскоре после введения западных экономических санкций и падения цен на нефть. На самом деле, разговоры о диверсификации и уходе от нефтегазовой зависимости продолжаются в России уже довольно долго, однако, похоже, усилия в этом направлении не привели к особенно оптимистическим результатам.

Как ни странно, санкции и низкие цены на нефть стали скрытым благодеянием, подтолкнувшим Москву к более активным действиям. Ранее в этом году заместитель министра финансов Максим Орешкин отметил, что сельское хозяйство, туризм, а также производство продуктов питания и химикатов становятся новыми драйверами роста. Так, например, вклад сельского хозяйства в федеральный бюджет увеличился до 4,4 процентов, что стало самым высоким показателем с 2003 года. Однако, всех опередила ИТ-индустрия, в которой в 2015 году был зарегистрирован рост на уровне 28 процентов.

В прошлом месяце журнал Der Spiegel сообщал, что экспорт сельскохозяйственной продукции в 2015 году впервые в истории обогнал экспорт вооружений. Более того, в том же году Россия стала крупнейшим в мире производителем и экспортером пшеницы, и хотя этого было недостаточно, чтобы компенсировать потери от низких цен на нефть и газ, все же это шаг в правильном направлении, от конечных видов ископаемого топлива в направлении устойчивого производства.

Таким образом, санкции принесли России, возможно, столько же блага, сколько и вреда, но это лишь начало. Существует масштабная и беспорядочно развивающаяся нефтяная и газовая индустрия, которую еще следует убедить, что она должна переориентироваться на другие источники энергии, если предсказания Грефа окажутся справедливыми. Это не может не стать самой трудной частью процесса диверсификации, если он, конечно, продолжится.

Российские нефтяные гиганты являются настоящими великанами, что делает их медленными и неповоротливыми, когда речь заходит о переменах, и довольно негибкими. Это на самом деле широко распространенное явление в энергетической отрасли, о чем также говорит, например, отказ компании Exxon признать факт изменения климата, да и медленное признание Shell тоже.

Признание климатических изменений и глобальное движение борьбы против них, теоретически, является хорошей отправной точкой для диверсификации и перехода к возобновляемым источникам энергии. Однако, в реальности российские крупные компании, такие как Роснефть, Газпром, и Лукойл более чем когда-либо сосредоточены на максимальных темпах добычи нефти и газа.

Роснефть, по-прежнему растущая компания, всего две недели назад признала, что включилась в соперничество за приобретение пакета акций относительно небольшого игрока энергетического сектора, Башнефти. Ранее она завершила сделки с индийскими компаниями по разработке гигантского месторождения Ванкор в восточной Сибири.

Лукойл ранее в этом году объявлял, что будет продавать свои последующие операции в Европе, чтобы сфокусироваться в большей степени на производстве. Однако, в прошлом месяце компания указала, что может пересмотреть этот план, поскольку цены на нефть начали восстанавливаться. Впрочем, этот план по-прежнему актуален, к тому же переработка – это все те же операции с ископаемыми энергоносителями. Лукойл также активно работает на международном уровне, конкретнее, в Иране, где он изучает перспективу разработки двух месторождений, которая может начаться в следующем году.

Тем временем, Газпром, сохраняя видимую беспристрастность в Европе, ищет способы продвижения своих планов по «Северному потоку-2» и в то же время сотрудничает с Турцией по прокладке «Турецкого потока». Кроме того, он недавно подписал соглашение о сотрудничестве с Shell по строительству завода СПГ в Прибалтике.

Похоже, что для крупных игроков бизнес идет своим чередом, так что остается только гадать, как долго он будет оставаться таковым. Было бы наивно думать, что они не знают о мрачных прогнозах истощения отечественных запасов нефти. Однако, возможно они знают о реальных перспективах истощения больше, чем кто за пределами их круга, включая Грефа, и, возможно, именно этим обусловлены их активные усилия по освоению российской Арктики.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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