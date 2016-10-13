Сделка с Россией может ослабить союзнические связи Турции с Западом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели недавно третью за последние два месяца встречу после того, как обе страны растопили лёд в двусторонних отношениях и теперь пытаются их нормализовать. Два лидера обсудили ряд важных вопросов: подписание сделки по газопроводу «Турецкий поток», ускорение строительства атомной электростанции в Аккую, укрепление сотрудничества в оборонной и авиационно-космической сферах, а также снятие торговых санкций на поставку ряда турецких продуктов.

Такая обширная программа переговоров стала многообещающим началом для обеих стран. Также руководители двух стран договорились о проведении в ближайшие месяцы заседания совместной экономической комиссии, прежде чем провести совещание по сотрудничеству на высшем уровне в начале 2017 года.

Этот курс на скорейшее улаживание разногласий, как представляется, может поднять отношения на стратегический для обеих стран уровень, поскольку Турция может стать важным транзитёром российского природного газа на европейский рынок. Поставки газа в обход украинского маршрута через Турцию является своего рода протянутой Москве рукой помощи Анкары на фоне того, что некоторые европейские страны обдумывают введение дополнительных санкций против России из-за украинского конфликта.

Украина не единственный источник напряжённости в отношениях между Россией и Западом. Российские военные в последние месяцы усилили поддержку правительства Башара аль-Асада, начав операцию по освобождению Алеппо.

Франция первой выступила против этого, заявив, что Международному уголовному суду необходимо начать расследование военных преступлений, якобы совершённых сирийскими и российскими войсками на востоке Алеппо. Наступление армии Асада может сломить сопротивление повстанческих группировок в восточной части Алеппо, что, в конечном счёте, приведёт к захвату правительственными силами второго по величине города в Сирии, имеющего стратегическое значение.

В связи с нормализацией турецко-российских отношений Турция перестала критиковать действия России в Сирии и ослабила негативный тон в отношении аль-Асада. В ответ на это ни Россия, ни Сирия не стали категорически выступать против операции турецких вооружённых сил «Щит Евфрата», хотя они не ожидали, что она распространится далеко на юг.

Встреча начальников генеральных штабов России и Турции в прошлом месяце способствовала установлению понимания между военными обеих стран, которые пытаются продолжить свои военные операции, стараясь скрыть их друг от друга.

Стратегическое сближение Турции и России происходит на фоне обострения некоторых противоречий между обеими странами и западным миром, в частности США. За несколько недель до масштабной операции в Мосуле у Турции возникли серьёзные разногласия с Вашингтоном из-за поддержки американцами сирийских курдов и их недовольства присутствием турецких военных на базе Башика на севере Ирака.

Это может свидетельствовать о новом стратегическом взаимопонимании между Анкарой и Москвой, которое может ещё в большей степени осложнить ситуацию. Одним из последствий этого, безусловно, будет ослабление союзнических связей Турции с Западом. Анкара должна искать баланс для сохранения целостности своей внешней политики в ходе этого процесса.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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