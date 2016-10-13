Нью-Йоркская аптека борется за гендерное равноправие с помощью 7-процентного «мужского налога»

На протяжении последних нескольких лет наблюдается все более активное движение, связанное с идеей о необходимости избавиться от так называемого «тампонного налога» и других подобных «налогов», которые, по мнению активистов, создают несправедливую нагрузку на женщин. Например, во многих штатах «менструальные товары» облагаются таким же налогом, как предметы роскоши, а химчистка женской блузки стоит дороже, чем мужской, несмотря на том, что они сделаны из одной и той же ткани. Если учесть существующий повсеместно разрыв в заработной плате, любые дополнительные издержки приводят к еще большему неравенству доходов между мужчинами и женщинами.

И вот сейчас одна из манхэттенских аптек предлагает способ уравнять их положение с помощью 7-процентного «мужского налога».

Владелица аптеки «Thompson Chemists» Джоли Элони заявила изданию «Daily Dot», что она «вывесила объявления лишь сегодня, и это событие уже вызвало большую реакцию». «Мы подумали, это будет отличная идея на фоне всех нынешних политических событий, борьбы Клинтон против этого другого парня, с его распутным отношением к женщинам», сказала она. Ссылаясь на так называемый «розовый налог», Элони продолжила: «Мы хотели бы сказать людям, что женщины имеют право на некоторые льготы, а мужчины заслуживают дополнительной нагрузки в размере 7 процентов. Женщины в целом тратят на себя больше, а зарабатывают меньше, так что мы заслуживаем поблажки».

Она рассказала, что несколько семейных пар заходили в аптеку и пришли в восторг от нового плаката, а одна женщина рассказала, что 80 процентов от общей стоимости вещей в ее ванной комнате все равно принадлежит ее бойфренду. «Другие пары были несколько возмущены по этому поводу. Они говорили «ты сексистка», и советовали подыскать хорошего адвоката», сказала она. «Мы живем в большом мире, и, я думаю, нам следует быть более сознательными».

Элони заявляет, что пока неизвестно, как долго будет действовать эта акция, тем более, что «введение учреждениями розничное торговли особых цен или сборов, основанных на половой принадлежности» является нарушением законодательства Нью-Йорка о ценообразовании. Впрочем, на данный момент владельцы аптеки «Thompson Chemists» оплачивают разницу в ценах из собственного кармана. Поэтому, если вы женщина, и к тому же живете в Нью-Йорке, возможно, самое время запастись предметами первой необходимости.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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