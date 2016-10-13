Трёхсторонние договорённости Москвы, Тегерана и Анкары приведут к стратегическим сдвигам в ближневосточном регионе

Ситуация в Сирии усугубляется с каждым днем. Президент России Владимир Путин сделал обдуманный шаг, используя слабость Америки для того, чтобы обеспечить себе надёжный плацдарм на Ближнем Востоке. Он стремится к достижению этой цели через решение ряда важных политических задач. На трёх из них стоит остановиться подробнее.

Первое это сохранить любой ценой режим Асада, и при этом Москва, не обращающая никакого внимания на какую-либо международную критику, возложила всю ответственность за сирийскую трагедию на США и их западных союзников. Чтобы защитить свои долгосрочные интересы в Сирии и в регионе, Москва также объявила о создании постоянной военной базы в Латакии — оплоте правящего алавитского меньшинства.

Второе — углубить и расширить отношения с Ираном, который установил с Сирией стратегическое партнёрство, органично связан с ливанским движением Хезболла и имеет влияние на иракское правительство и ряд мощных группировок среди шиитского большинства Ирака. Москву с Тегераном объединяют общие интересы в сохранении у власти правительства Асада. Иран в одиночку не может спасти Асада из-за ограниченности своих финансовых и военных возможностей.

Это не означает, что Иран позволит отодвинуть себя на второй план в сирийской игре. Наоборот, он будет делать всё возможное, чтобы не позволить России стать определяющей силой в стране, поскольку Сирия является важной частью региональной архитектуры безопасности Ирана. В свете этого, а также с учётом исторического недоверия Ирана к России, можно ожидать возникновения определённой напряжённости между Тегераном и Москвой после разрешения сирийского конфликта, если это произойдёт, тем или иным способом.

Третье это убрать враждебность в отношениях с Турцией, возникшую после сбития турками российского штурмовика почти год назад, наполнив их духом товарищества после неудачной попытки государственного переворота в июле этого года. Путин с готовностью принял извинения Эрдогана за инцидент с самолётом, не только выразив полную поддержку турецкому президенту, но и оказав последнему тёплый прием в Москве.

Анкару и Москву сплачивает их антипатия к Соединённым Штатам. Эрдоган не может простить Вашингтону отказ выдать духовного лидера движения Хизмет Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации переворота.

Несмотря на существующие между ними противоречия, договорённости Москвы с Тегераном и Анкарой влекут за собой крупный стратегический сдвиг в регионе. Не ясно, к каким более значительным последствиям может привести меняющаяся ситуация, но, по всей видимости, урегулирование сирийского конфликта и победа над ИГ теперь больше зависит теперь от сотрудничестве между Москвой, Тегераном и Анкарой, чем от возглавляемой США международной коалиции. В то время как Путин постоянно добивается успехов, США втянуты в ожесточенную предвыборную кампанию и теряют свои позиции на Ближнем Востоке.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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