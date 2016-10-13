Американский чиновник затруднился назвать разницу между бомбардировками в Сирии и Йемене

Официальный представитель правительства США затруднился ответить на поставленный перед ним вопрос о том, почему США осуждают российские бомбардировки в Сирии, но при этом поддерживают воздушные налёты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене, в результате которых в обеих странах погибли тысячи мирных жителей.

Во время брифинга в Вашингтоне во вторник представителя Госдепартамента Джона Кирби неоднократно спрашивали о том, намеренно ли коалиция, бомбящая повстанцев в Сане с помощью поставляемого в страны Персидского залива американского оружия — разрушает всю гражданскую инфраструктуру в Йемене.

В субботу в результате авиаудара по похоронной процессии в йеменской столице погибли 140 человек. Отрицающая свою вину Саудовская Аравия объявила о расследовании инцидента.

«Там на выходных авиация возглавляемой саудовцами коалиции нанесла удар по похоронной процессии, — сказал Мэтт Ли из Associated Press. — Мне было просто интересно: видит ли администрация какую-то разницу между такого рода вещами и тем, в чём вы обвиняете русских, сирийцев и иранцев в Сирии, и в частности в Алеппо?».

Кирби затруднился ответить на этот вопрос, указывая на то, что Саудовская Аравия начала расследование инцидента, в то время как ничего подобного не было предпринято со стороны сирийских или российских властей, которых он обвинил в преднамеренном причинении вреда гражданским лицам.

Между тем, Россия призывала провести расследование бомбардировки гуманитарного конвоя под Алеппо 19 сентября, которая привела к приостановке переговоров по Сирии между Вашингтоном и Москвой.

«То, что мы видим в Алеппо, это не что иное, как согласованные усилия … покорить этот город силой», — сказал Кирби.

Мэтт Ли не давал покоя Кирби по поводу событий в Йемене, принуждая того ответить, как так получается, что «всё большее число йеменских гражданских лиц находятся в опасности и гибнут от оружия, которое США предоставили Саудовской Аравии и их партнёрам по коалиции».

«Вы не видите в этом никакой проблемы? Потому что к этому причастно много людей, в том числе на [Капитолийском] холме», — добавил он.

Кирби сказал, что ситуация в Йемене сильно отличается, указывая на то, что поставляемые повстанцам Хути иранские ракеты убивали саудовских граждан в последние месяцы.

«Саудовскую коалицию пригласило йеменское правительство — я знаю, что вы собираетесь сказать, что русских пригласил президент Сирии Асад … но [саудовцам] в этой войне угрожает реальная опасность на их стороне границе», — добавил он.

Проведённое на этой неделе расследование Рейтер показало, что чиновники Госдепартамента и юристы в администрации Барака Обамы не пришли к решению, можно ли было формально считать США «союзником в войне» в Йемене, перед тем, как разрешить поставку Саудовской Аравии вооружений на сумму 1,3 миллиарда долларов в прошлом году.

Некоторые чиновники высказали свои опасения, что у саудовских военных нет достаточно сложных систем вооружений, чтобы точно поражать цели на позициях повстанцев, без нанесения вреда гражданскому населению.

По данным ООН, в гражданской войне в Йемене погибло более 10 тысяч человек, и три миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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