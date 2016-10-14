Разжигание военной истерии в Вашингтоне заставляет Москву готовиться к войне

Точка зрения Версия для печати

Редактор издания «Nation» Стивен Коэн и ведущий программы Джон Батчелор продолжают свои еженедельные обсуждения новой американо-российской холодной войны. Продолжая тему прошлой недели — растущую угрозу реального военного конфликта между Соединёнными Штатами и Россией — Коэн и Батчелор согласились, что последние события ещё больше усугубили ситуацию.

screenhunter_189-oct-14-11-03

Коэн утверждает, что американцев должно меньше «шокировать» сексистские разговоры Дональда Трампа или просчёты Хиллари Клинтон на посту госсекретаря, чем равнодушие всего политического и медийного истеблишмента к скатыванию Вашингтона к войне с Россией. После провала соглашения между Обамой и Путиным о военном сотрудничестве в борьбе против террористов в Сирии,  в чём Коэн обвинил в первую очередь администрацию Обамы, Вашингтон ужесточил свою милитаристскую риторику, направленную против Кремля и особенно против президента России Владимира Путина.

Человека, которому только две недели назад администрация Обамы предлагала сотрудничать в Сирии, теперь обвиняют в «военных преступлениях», совершённых Россией в ходе боевых действий против террористов в Алеппо, который должен был быть «освобождён» ныне развалившейся американо-российской коалицией. The Washington Post был ещё более непосредственен, опубликовав просочившиеся сведения о том, что Путина могут арестовать за пределами России и предать суду. Но первой жертвой, возможно, станет госсекретарь Керри, который вёл переговоры и выступал за это сотрудничество и теперь вынужден поддержать обвинения против России в «военных преступлениях», нанося сокрушительный удар по своей собственной репутации.

Вбивая ещё один гвоздь в крышку гроба отвергнутого сотрудничества с Кремлём, Белый дом официально обвинил Путина в стремлении подорвать американскую избирательную систему путём систематических хакерских атак, хотя не было представлено никаких фактических доказательств этого. В то же время, ведущие средства массовой информации по-прежнему основывают освещение вопросов, связанных с национальной безопасностью США, исключительно на безжалостном очернительстве Путина, а не на самих национальных интересах США. Любой попытке обсудить партнёрство с Россией, за которое по-прежнему выступает  Дональд Трамп, сразу же прицепляется ярлык «невменяемости».

Теперь пришла очередь Москвы реагировать на слова и дела Вашингтона подобным образом. Коэн приводит несколько примеров, в том числе выступления Путина и Сергея Лаврова; общенациональные учения гражданской обороны; предложение в случае войны подчинить все региональные структуры власти военному руководству; и наращивание сил и средств ПВО в Сирии. В то время как Лавров говорил о том, что в основе американской политики лежит «агрессивная русофобия», Путин отметил, что отношения можно нормализовать только путём отказа Вашингтоном от реализуемой в последние годы политики холодной войны —  от расширения НАТО к границам России до введения экономических санкций.

Он также добавляет, что в то время как возможность войны является постоянной и основной темой в российских СМИ, почти полное отсутствие внимания к этому в американской прессе само по себе является очень плохим знаком. Коэн отмечает, что американо-российские отношения сотрудничества, выстраиваемые на протяжении десятилетий республиканцами и демократами, теперь систематически уничтожаются Вашингтоном и Москвой. Пожалуй, такой угрозы не было со времён кубинского кризиса 1962 года.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

1 балл2 балл3 балла4 балла5 балла (Голосов нет)
Loading...Loading...

Понравилась статья?
Поделись с друзьями!

Нравится
x

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет попробовать свои силы в переводе. Пишите.
Система Orphus: Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *