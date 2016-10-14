Разжигание военной истерии в Вашингтоне заставляет Москву готовиться к войне

Редактор издания «Nation» Стивен Коэн и ведущий программы Джон Батчелор продолжают свои еженедельные обсуждения новой американо-российской холодной войны. Продолжая тему прошлой недели — растущую угрозу реального военного конфликта между Соединёнными Штатами и Россией — Коэн и Батчелор согласились, что последние события ещё больше усугубили ситуацию.

Коэн утверждает, что американцев должно меньше «шокировать» сексистские разговоры Дональда Трампа или просчёты Хиллари Клинтон на посту госсекретаря, чем равнодушие всего политического и медийного истеблишмента к скатыванию Вашингтона к войне с Россией. После провала соглашения между Обамой и Путиным о военном сотрудничестве в борьбе против террористов в Сирии, в чём Коэн обвинил в первую очередь администрацию Обамы, Вашингтон ужесточил свою милитаристскую риторику, направленную против Кремля и особенно против президента России Владимира Путина.

Человека, которому только две недели назад администрация Обамы предлагала сотрудничать в Сирии, теперь обвиняют в «военных преступлениях», совершённых Россией в ходе боевых действий против террористов в Алеппо, который должен был быть «освобождён» ныне развалившейся американо-российской коалицией. The Washington Post был ещё более непосредственен, опубликовав просочившиеся сведения о том, что Путина могут арестовать за пределами России и предать суду. Но первой жертвой, возможно, станет госсекретарь Керри, который вёл переговоры и выступал за это сотрудничество и теперь вынужден поддержать обвинения против России в «военных преступлениях», нанося сокрушительный удар по своей собственной репутации.

Вбивая ещё один гвоздь в крышку гроба отвергнутого сотрудничества с Кремлём, Белый дом официально обвинил Путина в стремлении подорвать американскую избирательную систему путём систематических хакерских атак, хотя не было представлено никаких фактических доказательств этого. В то же время, ведущие средства массовой информации по-прежнему основывают освещение вопросов, связанных с национальной безопасностью США, исключительно на безжалостном очернительстве Путина, а не на самих национальных интересах США. Любой попытке обсудить партнёрство с Россией, за которое по-прежнему выступает Дональд Трамп, сразу же прицепляется ярлык «невменяемости».

Теперь пришла очередь Москвы реагировать на слова и дела Вашингтона подобным образом. Коэн приводит несколько примеров, в том числе выступления Путина и Сергея Лаврова; общенациональные учения гражданской обороны; предложение в случае войны подчинить все региональные структуры власти военному руководству; и наращивание сил и средств ПВО в Сирии. В то время как Лавров говорил о том, что в основе американской политики лежит «агрессивная русофобия», Путин отметил, что отношения можно нормализовать только путём отказа Вашингтоном от реализуемой в последние годы политики холодной войны — от расширения НАТО к границам России до введения экономических санкций.

Он также добавляет, что в то время как возможность войны является постоянной и основной темой в российских СМИ, почти полное отсутствие внимания к этому в американской прессе само по себе является очень плохим знаком. Коэн отмечает, что американо-российские отношения сотрудничества, выстраиваемые на протяжении десятилетий республиканцами и демократами, теперь систематически уничтожаются Вашингтоном и Москвой. Пожалуй, такой угрозы не было со времён кубинского кризиса 1962 года.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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