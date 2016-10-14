Россия удовлетворена своим новым мировым статусом

Во времена холодной войны две великие державы столкнулись друг с другом в военном противостоянии. Когда всё это закончилось, одна держава — теперь называемая Россией — потеряла контроль над обширными участками территории.

Более того, большая часть этой территории оказалась под влиянием её бывших западных конкурентов, НАТО и Европейского Союза.

С распадом Советского Союза общество погрузилось в хаос и нищету. Руководство страны проявило полную беспомощность, когда бомбили и свергали их бывших союзников на Балканах и на Ближнем Востоке.

Так, по сути, россияне видят последние 25 лет своей истории: четверть века национального унижения и упадка, последствия которых президент России Владимир Путин смог своими решительными действиями остановить и даже повернуть вспять.

«С самого начала Соединённые Штаты действовали как победитель и делали это слишком долго», — говорит отставной генерал Евгений Бужинский, работающий теперь в ПИР-Центре, ведущем российском аналитическом центре, занимающемся вопросами безопасности.

«Если Россия говорит, что её не устраивает расширение НАТО, или что мы не довольны размещением систем противоракетной обороны, это правда. Но когда Запад говорит, что у него свои планы, которые он будет реализовывать, это не тот способ ведения дел с Россией», — сказал он в интервью CNN.

Иногда Россия вынуждена отстаивать свои интересы самым жёстким образом, что привело, например, к кризису на Украине в 2014 году.

Столкнувшись с перспективой ухода ещё одной бывшей советской республики под крыло Запада, Россия приняла меры для защиты своей стратегической военно-морской базы в Крыму, забрав весь полуостров.

Сирия как последний оплот влияния Кремля на Ближнем Востоке также оказалась под угрозой, и Россия приняла решительные меры для поддержки своего давнего союзника.

Аналитики говорят, что из таких отдельных очагов складывается широкая стратегия России по пересмотру её роли в мире.

Москва уже находится под жёсткими санкциями США и ЕС из-за кризиса на Украине. Санкционный режим могут ещё больше ужесточить в связи с деятельностью предположительно российских хакеров.

В Сирии ставки ещё выше, так как Москва укрепляет там свои силы на фоне обсуждения возможности военной интервенции США.

Тем не менее, до сих пор со стороны России не было никаких признаков слабости и готовности отступить.

«Это чёткий сигнал Западу», — сказал генерал Бужинский. «Если вы хотите конфронтации, противостояние будет по всем фронтам», — добавил он.

Действия России за рубежом часто характеризуют как зловещую попытку ослабить Запад.

Но в России их рассматривают как вполне оправданный ответ на четвертьвековое господство Запада.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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