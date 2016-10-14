Бывший аналитик ЦРУ: Россия воспринимает пустые американские угрозы как знак войны

Во времена президентства Рональда Рейгана я был одним из аналитиков ЦРУ, которым было поручено представлять Белому дому ежедневную президентскую аналитическую сводку, в которой обобщались взгляды ЦРУ по наиболее актуальным вопросам национальной безопасности. Если бы я сегодня по-прежнему занимался этой работой, при условии, что аналитикам ЦРУ все еще позволено говорить властям правду, боюсь, что мне пришлось бы сообщить тревожные новости о потенциальном военном столкновении между США и Россией.

На нас, аналитиков, возлагалась задача сбора тревожных сигналов из Москвы и других мировых столиц, которые пресса часто пропускала или не придавала им должного значения. Так сегодня основные средства массовой информации игнорируют предупреждения об активизацию предупреждений со стороны России, касающихся Сирии.

Так, например, начальник департамента информации и общественных коммуникаций Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков 6 октября предупредил о том, что Россия готова сбивать любые неопознанные воздушные суда, в том числе самолеты любой степени защищенности от радаров, в сирийском воздушном пространстве. Это предупреждение, я полагаю, следует воспринимать всерьез.

Известно, что эксперты расходятся во мнении относительно того, способны ли современные российские системы ПВО сбивать самолеты с антирадарным покрытием, но в любом случае было бы большой ошибкой просто «с порога» отмести это предупреждение. К тому же, Конашенков добавил в качестве заблаговременного оправдания, что российские зенитно-ракетные комплексы просто «не будут иметь достаточно времени для определения принадлежности» того или иного самолета.

Другими словами, любой американский самолет, находящийся в воздушном пространстве Сирии без санкции сирийского правительства, может подвернуться атаке, причем правительство России предупреждает, что в случае подобного инцидента вина будет лежать не на России.

Что же касается перспектив возобновления переговорного процесса по Сирии, о его крахе наиболее ярко свидетельствует замечание, сделанное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в обширном интервью первому каналу российского телевидения. Он завершил свое выступление острым комментарием: «У дипломатии есть несколько союзников в этом начинании (в сирийском урегулировании): Военно-космические силы, Армия и Военно-морской флот России».

Лавров признает, что госсекретарь США Джон Керри потерпел неудачу в своих усилиях по отделению «умеренной» оппозиции, поддерживаемой США, от сирийского филиала Аль-Каеды, переименованного недавно из фронта Аль-Нусра в Джейш аль-Фатх (Армия завоевания). Поскольку это «отграничение», которое было принципиально важным условием частичного перемирия, провалилось, Лавров утверждает, что военная сила является единственным способом выбить джихадистов из их бастиона в Алеппо и восстановить контроль правительства над городом.

Президент Владимир Путин и его советники, судя по всему, готовы взять на себя риск эскалации в надежде, что возможное вооруженное противостояние может быть ограничено лишь Сирией. Кроме того, во многом нынешнее поведение русских определяется фактором времени. Они считают, что уж лучше рисковать сейчас, поскольку, как они предполагают, позиция Америки станет более жесткой с приходом к власти 20 января нового президента.

Не менее важным, по всей вероятности, является новое чувство уверенности у руководства Кремля, несмотря на то, что «соотношение сил» в мире и на Ближнем Востоке остается в пользу Соединенных Штатов. Россия приобрела ключевого союзника в лице Китая, причем китайские средства массовой информации проявили понимание и даже сочувствие в отношении действий России в Сирии.

Часто упускается из внимания тот факт, что Китай во многом отказался от своего прежде нерушимого принципа неприкосновенности суверенных границ и не стал критиковать присоединение Крыма к России в 2014 году, последовавшее за событием, которое многие считают государственным переворотом на Украине, инспирированным США, в результате которого был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. Китайцев не волнует проблема «смены режимов», будь то в Киеве или Дамаске, и они с большим подозрением относятся к настойчивому требованию США о том, что президент Асад «должен уйти».

Что еще более важно, военное сотрудничество между Россией и Китаем никогда еще не было столь тесным. Если Россия окажется в ситуации масштабного обострения военных действий на Ближнем Востоке или в Европе, неприятности на этом не закончатся. Соединенным Штатам следует в этом случае ожидать серьезных актов демонстрации силы со стороны Китая в Южно-Китайском море.

Все упомянутые признаки указывают на то, что впереди нас ждут очень опасные времена. При этом, судя по всему, ни в разведывательных кругах, ни в официальных СМИ, ни в коридорах власти США не происходит серьезного обсуждения этих рисков. Создается впечатление сомнамбулического движения к пропасти.

Автор, Рей МакГаверн – бывший аналитик ЦРУ. В свое время он был одним из тех, кто готовил ежедневную аналитическую сводку для президентов Никсона, Форда и Рейгана.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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