Черноморский трубопровод: скорее геополитика, чем энергетика

Турцию и Россию разделяют многие разногласия, особенно в сфере международных отношений. Однако, правительства двух стран на этой неделе достигли соглашения о прокладке трубопровода по дну Черного моря, который обеспечит России дополнительный доступ к рынкам Западной Европы, а Турции позволит приобретать природный газ по более низким ценам.

В настоящий момент России приходится направлять большую часть своего природного газа через Украину, которая, согласно сообщениям СМИ, неоднократно повышала транзитные пошлины на газ. В связи с этим Россия в течение многих лет предпринимает попытки обойти Украину, и «Турецкий поток» будет способствовать решению этой задачи.

Дэвид Голдвин – президент компании Goldwyn Global Strategies и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам. Он заявил, что основным препятствием сейчас является цена: Турция и Россия должны договориться о стоимости газа, который пойдет по новому трубопроводу, а именно это было камнем преткновения в прошлом.

«В результате им пришлось обратиться в международный арбитраж», сказал Голдвин. «Так что сделку пока рано объявлять завершенной».

Впрочем, это не единственная проблема. В прошлом ноябре турецкие истребители сбили российский военный самолет в близи сирийской границы, и с тех пор две стороны практически прекратили переговоры. В этой связи, любое соглашение между Турцией и Россией станет исключительно важным геополитическим событием.

Директор ближневосточной программы в международном научном центре имени Вудро Вильсона Генри Барки, сказал, что сделка по «Турецкому потоку» в большей степени имеет отношение с геополитике, чем к энергетике. «Целью в данном случае является не сам газопровод», сказал он. «Цель – показать миру, что Турция и Россия могут находить общий язык, особенно учитывая недавний исключительно сложный период отношений. И если газопровод будет построен исходя из этих соображений, что ж, отлично».

Что еще более важно, заявил Барки, этот газопровод предназначен не столько для обеспечения энергией Турции и Западной Европы, сколько для демонстрации политической силы России остальному миру.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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