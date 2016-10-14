Обаме в пятницу предстоит принять решение относительно военных действий в Сирии

Две недели назад, в тот момент когда США разорвали двусторонние отношения с Россией по сирийскому урегулированию, многие информационные источники сообщали, что одним из «следующих шагов» должно стать обсуждение военных сценариев. Агентство Reuters сообщило тогда, что «дискуссии проходят на уровне рабочих групп», которым еще предстоит выработать какие-то рекомендации для президента Барака Обамы, в то время как последний не решается отдать приказ о начале военной акции против сирийского президента Башара аль-Асада в рамках многосторонней гражданской войны в этой стране.

«Президент поручил всем организациям выдвинуть свои предложения, часть из которых уже известна, а другие являются новыми. Все эти предложения мы весьма активно анализируем», сказал заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен. «Когда мы сможем проработать представленные варианты в ближайшие дни, у нас будет возможность вернуться к их обсуждению в деталях».

Недавно агентство Reuters снова сообщило, что настало время для США принять решение: в пятницу президент Барак Обама и его высокопоставленные советники по вопросам внешней политики, как ожидается, встретятся, чтобы рассмотреть военные и другие сценарии по Сирии, поскольку сирийские и российские самолеты по-прежнему продолжают наносить удары по Алеппо и другим целям.

Суть сложившейся напряженности по этому вопросу хорошо известна: некоторые сторонники жесткой линии среди высшего руководства заявили Reuters, что Соединенные Штаты должны предпринять более решительные действия в Сирии. В противном случае они «рискуют потерять остатки влияния на умеренных повстанцев, а также на своих арабских, курдских и турецких союзников по борьбе против Исламского Государства (ДАИШ)». Разумеется, из этого следует, что один из сценариев включает прямое военное вмешательство США, в том числе удары с воздуха по сирийским военным базам, складам боеприпасов, радарам и объектам противовоздушной обороны.

Именно этот вариант развития событий, как предупреждал генерал Джозеф Данфорд, может привести к полномасштабной войне с Россией. На самом деле, он заявлял ранее, что одна из опасностей, связанных с подобными действиями, заключается в том, что российские и сирийские силы часто проводят совместные операции, а следовательно удары по сирийским объектам «усиливают вероятность прямой конфронтации с Россией, которой Обама стремится избежать любой ценой». Этот вариант развития событий известен как «сценарий мировой войны».

К счастью, имеются и другие варианты. Одна из альтернатив, по словам американских официальных лиц, позволяет союзникам обеспечить поддерживаемых США повстанцев более современными вооружениями, впрочем, за исключением переносных зенитно-ракетных комплексов, которые, как опасается Вашингтон, «могут быть использованы против западных гражданских авиалайнеров». Подобная трагедия, например, произошла в Донецкой области в момент пика гибридной войны на Украине в 2014 году.

На данный момент самая лучшая новость заключается в том, что, согласно сообщению Reuters, американские официальные лица заявили, что по их мнению является маловероятным, что Обама отдаст приказ о нанесении ударов с воздуха по объектам сирийского правительства. Они подчеркнули также, что он может вообще не принять никакого решения в ходе запланированного на пятницу заседания Совета национальной безопасности.

По мнению некоторых экспертов, это будет единственный вариант, который позволит Соединенным Штатам избежать очередного унижения в Сирии. Разумеется, сегодня невозможно предсказать дальнейшее развитие событий после ухода Обамы, особенно если его преемником окажется хорошо известный поджигатель войны, прямо или косвенно ответственный за большую часть проблем, связанных с нынешней крайне нестабильной геополитической ситуацией в ближневосточном регионе.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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