Мнение аналитиков: Россия готова к войне

Государственное телевидение России угрожает Западу ядерным оружием, Кремль объявляет о выходе из договора о разоружении, а армия предупреждает о том, что будет сбивать американские самолеты. На фоне очередного обострения отношений между Россией и Западом, жесткая риторика Москвы достигла своего пика.

«Отношения между Россией и США, да и Западом в целом, опустились до дна, до такого уровня, ниже которого трудно упасть», заявил глава московской Политической экспертной группы Константин Калачев в интервью агентству «Франс-пресс».

Впрочем, этого не должно было случиться. Всего около месяца назад Москва и Вашингтон подписали соглашение о возобновлении режима прекращения огня в Сирии, и казалось, Кремль одержал тактическую победу, заставив Соединенные Штаты пойти на компромисс в отношении координации ударов по объектам джихадистов в Сирии.

Это соглашение, достигнутое в результате многочисленных раундов изнурительных переговоров, оказалось потенциальным прорывом в урегулировании сирийского конфликта после нескольких лет взаимных нападок и яростной войны компроматов между Москвой и Вашингтоном, спровоцированной украинским кризисом.

Тем не менее, многие наблюдатели выражали скептицизм по поводу возможности того, что Кремль и Белый дом, находящиеся на противоположных сторонах сирийского конфликта, смогут «зарыть топор войны», и этот скептицизм, как выяснилось, был оправданным. Вскоре перемирие рухнуло, а насилие резко обострилось, как, впрочем, и взаимная неприязнь.

Вашингтон приостановил переговоры с Кремлем по Сирии, а Москва разорвала договор об утилизации оружейного плутония. Запад обвинил Россию и Сирию в возможных военных преступлениях в связи с их жестокими ударами по контролируемой повстанцами восточной части Алеппо.

Затем Соединенные Штаты официально обвинили Москву во взломе серверов некоторых американских организаций с целью вмешательства в ход предстоящих президентских выборов.

«Россия пошла еще дальше, превратив локальный провал в двусторонних отношениях в глобальное обострение», заявил Александр Баунов из московского Центра Карнеги.

Приостановив действие договора по утилизации плутония, Владимир Путин выдвинул ряд ошеломляющих условий его возобновления: Вашингтон должен был отвести свои силы из Восточной Европы, отменить экономические санкции и выплатить Москве компенсацию за ущерб, который они нанесли российской экономике.

«Воинственная риторика, которую прежде российские лидеры придерживали для внутреннего употребления, теперь вырвалась наружу подобно солнечной вспышке», написал Баунов.

Угодливое государственное телевидение России и верные сторожевые псы от идеологии немедленно подхватили эстафету. В своей воскресной вечерней программе известный телеведущий Дмитрий Киселев пригрозил, что любая агрессия со стороны Запада в отношении России будет иметь «ядерный аспект».

В то же время, начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Игорь Конашенков выступил с предупреждением в адрес Вашингтона. Он заявил, что в Сирии развернуты новые российские системы ПВО, а это означает, что любой неопознанный самолет в небе над Сирией может получить неприятный «сюрприз».

Совпадение это или нет, но всплеск воинственной риторики со стороны Москвы наблюдался одновременно с рядом российских действий, которые можно воспринять как признаки подготовки страны к войне. Власти заявили, что по всей стране около 40 миллионов человек принимают участие в учениях по гражданской обороне, в том числе включающих эвакуацию зданий и пожарные тревоги.

Бывший советский лидер Михаил Горбачев, который содействовал завершению холодной войны, предостерег, что мир достиг «опасной точки».

«Современная Россия в большей степени готова, главным образом психологически, к новому витку конфронтации с Западом», написал комментатор Георгий Бовт на страницах ресурса Gazeta.ru.

Александр Баунов из московского Центра Карнеги сказал, что Кремль, похоже, ужесточил свой подход после недавнего скандала, и судя по всему, Путин намерен усилить свою позицию за время, оставшееся до вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.

«Россия решила не дожидаться наказания со стороны Соединенных Штатов за свое вмешательство в их внутренние дела, а вместо этого перехватила инициативу и обрушила двусторонние отношения до основания», написал он.

Впрочем, несмотря на всплеск жесткой риторики, аналитик Калачев настаивает на том, что ситуация сегодня не столь тревожная, как во время первого краха двусторонних связей после присоединения Россией Крыма в 2014 году. «В тот момент все выглядело более пугающим, поскольку риторика воспринималась всерьез», сказал он.

«Сегодня Путин воспринимается как заядлый картежник, который поднимает ставки и блефует, чтобы обвести вокруг пальца партнеров по игре».

В среду, в знак того, что напряженность может быть ослаблена в ходе переговоров, Москва объявила о намеченных на выходные дни первых международных переговорах по Сирии с участием США и ключевых региональных держав.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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