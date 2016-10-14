Турецко-российское сближение – предзнаменование проблем для США

В ходе встречи, состоявшейся в понедельник в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин подписали историческое соглашение о прокладке «Турецкого потока», газопровода, который будет доставлять российский природный газ в Европу через Турцию. Всего несколько месяцев назад этот проект считался уже практически мертвым, после того как турки сбили российский самолет под предлогом нарушения своего воздушного пространства, а Кремль пытался нанести ущерб индустрии Туризма в Турции. Были даже разговоры об эскалации насилия между Анкарой и Москвой. Если спросить тех же экспертов, которые высказывали подобные предположения, о сегодняшней ситуации, они скажут, что произошло нечто гораздо худшее: Турция и Россия, что называется, «обнялись и расцеловались».

Чтобы прояснить ситуацию, следует сказать, что турецко-российское сближение ограничивается главным образом энергетическим и экономическим сотрудничеством. После визита господина Эрдогана в Санкт-Петербург российские туристы вернулись на турецкую Ривьеру, а ограничения на импорт турецкой сельскохозяйственной продукции были в основном сняты. Однако, Соединенные Штаты и другие страны обеспокоены отнюдь не судьбой турецких помидоров. Речь идет о том, что улучшение отношений между Анкарой и Москвой может перерасти в более тесное сотрудничество по противодействию политическим вызовам, в том числе связанным с сирийским кризисом.

Официальные лица в США не особенно пытались скрыть свое недовольство возрождением дружбы между Турцией и Россией. С точки зрения многих турок, ирония состоит в том, что это те же самые вашингтонские чиновники, которые в свое время призывали турецкое руководство найти общий язык с Кремлем. Предполагалось, что «мяч» при этом будет контролировать госсекретарь США Джон Керри. Что еще хуже, Вашингтон неоднократно проигнорировал предупреждения о том, что предпринимаемые администрацией шаги ставят под угрозу жизненно важные интересы Турции. В конечном итоге турки обратились к другим партнерам для защиты своих национальных интересов.

Для полной ясности следует отметить, что достижение Турцией и Россией соглашения по Сирии и дальнейшей судьбе Башара аль-Асада по-прежнему остается маловероятным. В то время как турки утверждают, что пока Асад не будет отстранен от власти, в Сирии не может быть прочного мира, Кремль в последнее время удвоил свои усилия по поддержке атак сирийского режима в Алеппо, где удары с воздуха привели к большим человеческим жертвам. Кроме того, турецкое руководство имеет значительные разногласия с русскими относительно Крыма и Египта.

Соединенным Штатам, если они хотят, чтобы их всерьез воспринимали региональные игроки, следует правильно определить свои национальные интересы на Ближнем Востоке и действовать соответствующим образом. В то же время, турки дали понять, что у них нет никакого намерения тратить попусту драгоценное время с Вашингтоном. Выступая на Всемирном энергетическом конгрессе на прошлой неделе, турецкий президент призвал к прекращению неизбирательных ударов по Алеппо, при этом Владимир Путин сидел всего в трех метрах от него. Это был символический жест, призванный дать понять, что Турция не готова отступить по сирийскому вопросу. Однако, политика Турции должна восприниматься как предупреждение о том, насколько серьезно администрация Обамы повредила национальным интересам США во всем мире.

Изоляционистская внешняя политика Обамы, в сочетании с серьезными ошибками в связи с сирийским кризисом, оттолкнула турецкое руководство и вынудило Турцию искать других партнеров. Чтобы было понятно, администрация Обамы неоднократно призывала Анкару помириться с Москвой, когда русские все еще вели игры с госсекретарем США Джоном Керри, который в тот момент отказывался признать, что его действия ухудшили ситуацию в очередной раз.

В последние годы союзники США по всему миру, в частности Турция, Япония и Израиль, ощущали, что Вашингтон более не является надежным другом и партнером. На Ближнем Востоке Барак Обама вознаградил Иран за мошенничество и нарушение всех возможных правил, тем самым навлекая огонь на своих региональных союзников перед телевизионными камерами. В азиатско-тихоокеанском регионе администрация Обамы не в состоянии защитить Японию от Китая, а в прошлом месяце Конгресс проголосовал за закон, который позволит родственникам жертв катастрофы 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон объявила, что она будет поставлять оружие и боеприпасы Отрядам народной самообороны, сирийской франшизе Рабочей партии Курдистана, в рамках кампании против группировки ДАИШ.

Следующий президент США может, войдя в Овальный кабинет, обнаружить, что у его страны на Ближнем Востоке совсем не осталось союзников из-за недальновидной внешней политики Барака Обамы.

В ответ Турция проводит диверсификацию своих связей на международной арене, с целью научиться работать с большим числом партнеров для решения насущных проблем и защиты своих интересов. Вместо того, чтобы зависеть от Вашингтона, турки пришли к выводу, что наиболее эффективным способом решения региональных проблем является содействие региональному сотрудничеству. Учитывая, что Турция в этом не одинока, Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены заплатить определенную цену за амбиции и ненадежность господина Обамы, столкнувшись с растущей изоляцией в регионе.

Выход из нынешнего кризиса очевиден: следующий президент США должен пересмотреть внешнюю политику, чтобы снова завоевать сердца и умы Турции и других несостоявшихся союзников. Если Вашингтон не скорректирует свой курс, сотрудничество Анкары с Москвой будет лишь предзнаменованием начала серьезных негативных тенденций для американских интересов на Ближнем Востоке.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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