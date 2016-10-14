Бжезински призвал Соединенные Штаты «дать отпор» российским войскам в Сирии

В недавно опубликованном комментарии для Financial Times, бывший советник по национальной безопасности при администрации президентов Джонсона и Картера Збигнев Бжезински призвал США проявить «стратегическую смелость» и дать отпор России, потенциально с применением военной силы, в связи с ее вмешательством в сирийский конфликт.

Бжезински назвал российские авиаудары, направленные против сирийских повстанческих группировок, в лучшем случае свидетельством «военной некомпетентности русских», а в худшем – «опасным стремлением продемонстрировать миру политическую импотенцию Америки», заявив, что на карту поставлен авторитет Соединенных Штатов. По его мнению, позволяя России наносить удары по повстанцам, поддерживаемым и вооружаемым США, которых он называет «американскими активами в Сирии», Вашингтон ставит под угрозу свои интересы.

Бжезински призвал США открыто потребовать от России безоговорочного прекращения всех подобных действий, заявив, что российские военные самолеты в Сирии «уязвимы, изолированы в географическом отношении от своей родины», и могут быть «обезоружены» силой в случае, если русские откажутся подчиниться требованиям США.

Что, пожалуй, наиболее странно, в конце своего комментария Бжезински призывает Россию к координации действий с Соединенными Штатами в войне против ДАИШ, несмотря на то, что Россия постоянно предлагает именно это уже в течение нескольких недель, встречая упорное сопротивление США. Кроме того, он предлагает уговорить Китай присоединиться к войне против ДАИШ, утверждая при этом, что Китай, вероятно, был бы заинтересован в «наращивании своего влияния в регионе».

В конечном счете, можно сказать, что позиция бывшего советника по вопросам национальной безопасности, как и многие из его недавних заявлений, сосредоточена вокруг целесообразности намеренного обострения отношений с Россией. Он выступает за то, чтобы Америка пошла на огромный риск, связанный с полномасштабной конфронтацией с Россией, а конечной целью при этом парадоксальным образом является сотрудничество, которое Россия уже давно и настойчиво предлагает, наталкиваясь на упорное сопротивление администрации Обамы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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