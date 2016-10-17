Американцам срочна нужна антивоенная кампания для недопущения войны США с Россией в Сирии

Президент США Барак Обама встретился со своими политическими советниками в Совете национальной безопасности в пятницу, чтобы обсудить варианты военного вмешательства в ответ на действия России против поддерживаемых США сирийских группировок Аль-Каиды, Фронт аль-Нусра и других наёмников, действующих в восточной части Алеппо при поддержке Саудовской Аравии и Запада.

В октябре наблюдалась значительная активизация военных действий до беспрецедентного за последние десятилетия уровня, как результат последних событий, связанных с вмешательством Соединённых Штатов, НАТО и их союзников в Персидском заливе в дела таких суверенных государств на Ближнем Востоке, как Сирия и Йемен. Несмотря на убедительные доказательства того, что смена власти в Сирии станет катастрофой, которая позволит террористам укрепиться и ещё больше дестабилизирует Ближний Восток, такие политики, как Хиллари Клинтон, открыто призывают к установлению бесполётной зоны над Сирией, что может привести Соединённые Штаты к прямому столкновению с Россией.

Тем не менее, существование такой реальной угрозы не помешало американским СМИ поддержать призывы ястребов в правительстве и получающих барыши от войны торгашей к военной интервенции ради «гуманитарных целей», наиболее вероятным последствием чего станет безвыходная ситуация — наподобие сложившейся сегодня в Ливии вследствие осуществлённого там при помощи США переворота или ещё хуже.

СМИ открыто призывают к войне и повторяют риторику времён холодной войны, призывая Обаму принять меры в Сирии. На этом фоне американцам внушают, что Россия является не только врагом, но и виновницей ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Однако, всё как раз наоборот. С учётом годового бюджета оборонного ведомства на пропагандистские кампании в размере 626 миллионов долларов не удивительно, что большинство американцев поддерживают любые военные действия США в Сирии. Антивоенная кампания в партнёрстве с альтернативными СМИ и распространением информации через такие социальные сети, как Facebook и Twitter, может эффективно нейтрализовать милитаристскую риторику Пентагона.

Похоже, прокси-война Соединённых Штатов с Россией, которая ведётся преимущественно в Сирии, Йемене и на Азиатско-Тихоокеанском театре, может быстро перерасти в тотальную горячую войну. В этот разрушительный конфликт, скорее всего, окажутся вовлечены такие союзники России, как Китай, Сирия и Иран. Не останутся в стороне даже Северная Корея и, вполне возможно, Филиппины.

В свете этих мрачных предзнаменований проведение антивоенной кампании является более актуальной задачей, чем когда-либо. Необходимы усилия, аналогичные тем, которые были предприняты против планируемой войны с Сирией в 2013 году. Тогда удалось предотвратить военное вторжение, но на этот раз ситуация ещё более опасная.

Хотя многие, несомненно, назовут такие усилия смехотворными перед лицом упрямства несгибаемых политиков, очень важно попытаться отстоять правое с исторической точки зрения дело.

Без этого невозможно добиться успеха. Но даже в случае неудачи общественность будет более осведомлённой о происходящем.

Для того, чтобы эффективно провести антивоенную кампанию с целью недопущения перерастания прокси-войны Соединённых Штатов с Россией в широкомасштабную войну, одним из методов должна быть публикация соответствующих статей и мемов с хештегами #NoWarWithRussia и #PeaceWithRussia.

В то время как общественность в странах, непосредственно пострадавших от американских бомбардировок, негативно настроена в отношении американцев, но если американский народ потребует мира от своего правительства, то, по крайней мере, это будет сигналом всему миру, что они не поддерживают войну.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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