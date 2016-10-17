Россия выбралась из экономических дебрей. Почти

В своем выступлении на 8-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», президент ВТБ Андрей Костин заявил, что основные макроэкономические показатели России растут, в то время как внешние факторы работают против нее. Помимо геополитики, не выпускающей Россию из перекрестья прицела, нефтяные рынки, несмотря на недавнее повышение цен, а также высокие общие капитальные затраты, мешают ее развитию.

«Сейчас плохое время для экономических успехов», говорит Костин добавляя, что более половины недавних выпусков облигаций были приобретены американцами, несмотря на то, что российские финансовые организации сталкиваются с санкциями, введенными США и Европейским союзом. Под «успехами» Костин имеет в виду экономику, которая выходит из зоны отрицательных показателей роста. Корпоративные доходы растут, а это позволяет предположить, что положительный рост ВВП не за горами.

Экономика России все еще продолжает сокращаться после того, как она соскользнула в рецессию в начале прошлого года, однако, по общему мнению, она уже достигла дна и сейчас скользит параллельно этому дну.

Что касается госрасходов, Министерство финансов России представит свой вариант бюджета на рассмотрение парламента 28 октября. Ожидается сокращение по всем направлениям, включая расходы на оборону. При этом, за исключением нового налогового режима в нефтегазовом секторе, никаких новых налогов не предполагается, заявил министр финансов Антон Силуанов. Фискальная политика в 2017-2019 гг. по-прежнему будет направлена на то, чтобы заставить экономику адаптироваться к сниженным ценам на нефть. «В этом смысле высокие цены на нефть в конечном итоге не принесут нам ничего хорошего», заявил он. При этом Силуанов не назвал целевую цену на нефть, заложенную в новый бюджет, в то время как в нынешнем году она составляла 50 долларов за баррель.

О том, что Россия пытается избавиться от сырьевой зависимости своей экономики, безусловно, каждый инвестор слышит как минимум с 1991 года, когда распался Советский Союз и Россия открылась для западного капитала. Эльвира Набиуллина, глава Центрального Банка России, сообщила, что ее роль заключалась в достижении достаточно низких темпов инфляции, с тем чтобы Россия стала привлекательной для инвестиций иностранных корпораций в нетопливный сектор.

Президент России Владимир Путин нанес ежегодный визит в переполненный зал конференции, появившись перед стоящей аудиторией с двухчасовым опозданием. Он сделал обычный комментарий, подготовленный его экономической командой, а затем ответил на вопросы менеджеров фондов и аудитории. Некоторые вопросы были подготовлены заранее, а некоторые появились в ходе встречи.

Путин сказал, что санкции действительно наносят ущерб российской экономике. «Мы бы хотели услышать, что санкции не причиняют нам вреда, но они все же причиняют», сказал он, имея в виду прежде всего санкции против передачи технологий в нефтяной и газовой индустрии. Путин также заявил, что в Германии идут разговоры о новых санкциях в связи с российской поддержкой сирийского лидера Башара аль-Асада, который наносит бомбовые удары по Алеппо.

Генеральный директор австрийского банка Raiffeisen Bank International Карл Свельда, который действует в России с 1990-х годов, считает, что российская экономика достигла своего дна. «Мы остаемся на этом рынке», заявил он.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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