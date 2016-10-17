Washington Post: действительно ли русские готовятся к войне?

Исходя из некоторых происходящих в эти дни в России событий, может сложиться впечатление, что страна всерьёз готовится к войне. Являются ли все эти разговоры о бомбоубежищах, нормах продуктового пайка военного времени, передислокации ракетных комплексов и страшные предупреждения политиков предвестниками войны между США и Россией?

В корреспондентском пункте издания The Washington Post в Москве решили составить список признаков, которые позволяют оценить, насколько велика вероятность того, что Россия, как предполагается, готовится к войне.

Новые бомбоубежища

В Москве появились плакаты с обращением к жителям сдать по 500 рублей для строительства новых бомбоубежищ.

Означает ли это войну? Наверняка нет. Скорее всего, это фальсификация с целью выкачивания денег у пенсионеров.

Хлебный паёк на время чрезвычайных ситуаций

Губернатор Санкт-Петербурга одобрил план по созданию запасов хлеба на 20 дней из расчёта обеспечения каждого из 5 миллионов жителей города хлебным пайком в размере 300 граммов хлеба.

Означает ли это войну? Нет. Это больше похоже на пропагандистский трюк. Российские комментаторы быстро откликулись на эхо второй мировой войны, когда немецкая армия 900 дней держала в осаде Ленинград. «Это в два раза больше, чем блокадный паёк, — пишет военный аналитик Александр Гольц в «Ежедневном журнале». — Также понятно, почему запасы рассчитаны только на 20 дней: с учётом возможностей современного оружия на большее они не понадобятся».

Воинственные призывы политиков

Придерживающийся крайне правых взглядов Владимир Жириновский предупредил, что если в Америке президентом станет Хиллари Клинтон, «будет война».

Означает ли это войну? Нет. Жириновский, который поклялся вернуть Аляску, сравнять с землёй Польшу и Прибалтику и поработить Грузию, привлёк этим к себе внимание. Но его партия с полным абсурда названием -Либерально-демократическая партия России — получила всего 39 из 450 мест в российском парламенте, и он всегда голосует так, как нужно Кремлю.

Призыв на военную службу

Правительство России одобрило поправки к закону, которые позволяют увеличить численность армии за счёт призыва на шестимесячную службу по контракту резервистов и ветеранов вооружённых сил.

Означает ли это войну? Скорее всего, нет. По словам Гольца, новое положение действует только «в период таких чрезвычайных обстоятельств», как стихийные бедствия или внутренние беспорядки. Но одну оговорку — «для поддержания или восстановления мира и безопасности» — можно истолковывать как возможность привлечения к действиям за пределами России. «Нельзя исключать возможность того, что Москва может готовить крупную наземную операцию в Сирии», — заключил Гольц. Его логика такова: Кремль неоднократно обещал не посылать призывников в зону боевых действий за рубежом. Это не распространяется на контрактников. Конечно, отправка войск в Сирию, где Россия уже угрожает сбивать американские самолёты, может привести к военному столкновению. Но от внесения изменений в закон до его реализации долгий путь.

Передислокация ракетных комплексов

Россия разместила в Калининградской области, граничащей с прибалтийскими государствами, ракетные комплексы, способные нести ядерные боеголовки.

Означает ли это войну? На самом деле, нет. Новость вызвала опасения у некоторых комментаторов, что мир находится на грани ядерной войны, и, безусловно, обеспокоила страны Балтии и Польшу, находящиеся в пределах досягаемости ракет «Искандер». Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что американскому спутнику-шпиону специально позволили зафиксировать одну из ракет, и что переброска комплексов происходила в рамках обычных учений. Министр иностранных дел Литвы охарактеризовал подобные действия как элемент переговорной тактики, хотя и весьма неприятный.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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