Бесхозяйственный подход к нефтедобыче в России и Саудовской Аравии приведёт к ценам на нефть выше 100 долларов

Консультант по инвестициям Брюс Пайл говорит, что Россия и Саудовская Аравия, возможно, не могут в достаточной степени регулировать добычу нефти. Его анализ указывает на то, что в результате бесхозяйственного обращения с гигантскими нефтяными месторождениями в России и Саудовской Аравии производство может упасть до такого уровня, что цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель в течение значимого для инвесторов периода времени.

Брюс основал свой фонд Marketocracy в январе 2001 года и за 15 лет смог опередить индекс S & P 500. С начала года до настоящего времени портфель Брюса вырос на 24,60 процентов, что совсем неплохо в сравнении с ростом S & P 500 на 7,84 процента за тот же период.

Обозреватель Кен Кам: В чём проявился такой бесхозяйственный подход в России и Саудовской Аравии?

Брюс Пайл: Одним словом, это касается промысловой геологии. Обычно в нефтеносном пласте между нефтью и водой имеется разделяющая поверхность, и вода под давлением толкает нефть вверх по скважине. После того как вода проходит этот уровень раздела сред, что обычно происходит при больших нормах отбора нефти, эффективность механизма вытеснения в пласте уменьшается. Объёмы добываемой нефти падают, и её можно выкачать только с помощью дополнительных технических средств, обеспечивающих низкие нормы отбора при высоких затратах. При этом иногда происходит обводнение нефтеносного горизонта независимо от применяемых способов добычи, но геологи думают только о требуемых нормах отбора, чтобы поддерживать нефтеотдачу скважины на оптимальном уровне в течение всего срока эксплуатации месторождения.

Кам: Так проблемой является избыточная добыча? Насколько это серьёзно?

Пайл: Никто не может сказать, каков на самом деле уровень избыточного производства и какой от этого ущерб, а имеющие к этому отношение власти не спешат добровольно делиться такой информацией. В статье в Википедии «Нефтяные запасы Саудовской Аравии» упоминается имя Мэтта Симмонса и отмечается его критика методов разработки месторождений:

«Симмонс утверждал, что саудовцы, возможно, безвозвратно загубили свои крупные нефтяные месторождения в результате чрезмерной накачки пластов насыщенной солью водой в стремлении поддержать уровень давления и кратковременно повысить добычу нефти».

Что касается России, можно снова обратиться к мнению Мэтью Симмонса. Он занимался инвестициями в нефтедобывающую отрасль с 1973 года, был советником президента по нефтяным проблемам и членом Совета по международным отношениям. По словам Симмонса, там был нанесён огромный ущерб. Он сказал:

«Олигархи, которые владеют большинством нефтяных месторождений в России и агрессивно эксплуатируют их, вскрывают бесчисленное множество заполненных нефтью полостей в пласте, образовавшихся вследствие обхода потока воды. Эти действия обычно предпринимаются для увеличения производства после того, как от месторождения остались только нефтяные полости. Такая практика составляет основу по большей части удивительного наращивания производства нефти в России … все нефтяные месторождения имеют свои нормы отбора и довольно чувствительны к их изменению. Игнорирование этого и избыточная добыча ставят под угрозу будущее производство» (« Сумерки в пустыне», автор Мэтью Симмонс, стр.307).

А как сами русские оценивают свои перспективы? Прогнозы для нефтедобывающей отрасли представлены некоторыми российскими аналитическими центрами в отчёте «Перспективы мировой и российской энергетики до 2040 года». В этом докладе эксперты приходят к выводу: «Производство обычной нефти (за исключением газоконденсатных жидкостей) сократится до 3,1 миллиарда тонн к 2040 году с нынешних 3,4 миллиарда тонн, а давно обсуждаемый «пик нефтедобычи» будет в период с 2015 по 2020 годы» (стр.35).

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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