Россия переключается с нефти на сельское хозяйство

Нефтедобыча исторически является крупнейшей отраслью российской индустрии, однако, судя по всему, страна пытается диверсифицировать свою экономику, усиливая акцент на сельское хозяйство. Эта бывшая советская страна в течение десятилетий полагается на те же тракторы и силосные шахты из-за очевидного отсутствия возможностей роста начиная с 2013 года. Хотя Россия увеличила производство пшеницы, фермеры вынуждены искать альтернативные способы ее хранения.

В нынешнем году Россия официально обошла Соединенные Штаты по экспорту пшеницы. Это является значительным успехом для России, поскольку она вернулась на международный рынок пшеницы лишь в 2002 году, покинув его в конце 90-х после распада системы колхозного сельского хозяйства. В сентябре прошлого года Путин объявил, что его целью является достижение к 2020 году полной самодостаточности страны в производстве продуктов питания. Однако, поскольку внимание смещается в направлении сельскохозяйственного производства, что это будет означать для большой нефти?

К сожалению, нефтяная отрасль России приближается к своему спаду. Страна сталкивается с проблемой поддержания нынешнего уровня темпов нефтедобычи, что невозможно без модернизации оборудования. Нефтяные месторождения, эксплуатируемые с советских времен, достигли своего пика добычи и в скором времени будут не в состоянии обеспечить эффективное производство.

Одним из вариантов является освоение Арктики, но даже крупным компаниям не удается справиться с чрезмерно высокими эксплуатационными затратами. Страна постепенно теряет веру в большую нефть. Путин и другие высокопоставленные чиновники сегодня считают, что путь в будущее лежит через сельское хозяйство. Вскоре рабочие, в течение долгих лет обслуживавшие буровые установки, станут постепенно переходить в сельскохозяйственную сферу. Производители оборудования для добычи нефти собираются начать поиск возможностей, чтобы в дальнейшем наладить выпуск продукции, необходимой для выращивания и уборки пшеницы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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