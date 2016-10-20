Саудовская Аравия тратит огромные деньги на субсидии. Возможен финансовый коллапс

Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти, знавала, мягко говоря, лучшие времена. Ее ставшее печально знаменитым решение в ноябре 2014 года отказаться от своей роли «компенсирующего производителя» и фактически нарастить производство нефти, в то время как предложение на нефтяном рынке росло а цены снижались, нанесло ей серьезный ущерб, едва ли не более масштабный, чем сланцевой индустрии Соединенных Штатов, которую Эр-Рияд стремился своими действиями вытеснить с рынка.

В последующие два года после этого решения, государственной казне Саудовской Аравии был нанесен тяжелый удар. Из-за низких цен на нефть, которые объясняются избыточным предложением, королевство, получающее 92 процента своих доходов в виде выручки от продажи нефти, столкнулось с исторически беспрецедентным бюджетным дефицитом в объеме 98 миллиардов долларов, причем прогноз на нынешний год также неутешителен: бюджетный дефицит ожидается в размере 87 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия оказалась вынуждена также привлечь наличные деньги за счет размещения первого выпуска международных облигаций объемом в 16,5 миллиардов долларов на протяжении нынешнего месяца. Гигантская государственная нефтяная компания Saudi Aramco, крупнейшая в мире, вскоре станет публичной компанией, поскольку Эр-Рияд объявил о первичном размещении акций (IPO) в 2018 году на сумму 2 триллиона долларов, крупнейшем в истории.

Тем не менее, если нефтяные рынки останутся перенасыщенными, а цены, соответственно, низкими, размещение акций компании не принесет таких доходов, какие можно было ожидать прежде.

Бюджетные проблемы Саудовской Аравии больно ударили по обычным гражданам, в то время как большинство из них привыкли к щедрым денежным субсидиям и другим государственным пособиям. Почти 30 процентов из 32-миллионного населения Саудовской Аравии сегодня моложе 15 лет, в то время как средний возраст в стране составляет всего 28, 6 года.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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