Проблема CША в том, что Россию больше нельзя игнорировать

Проблема в том, что Россию нельзя игнорировать. С момента окончания холодной войны эта страна никогда не вызывала у американских политиков столько раздражения, как сейчас. Её влияние ощущается повсюду — от Восточной Европы до Ближнего Востока, и всё активнее в Азии и Америки — и её голос звучит сегодня громче и громче.

После краткого периода сосредоточения внимания на внутренних проблемах, пришедшегося по большей части на первый президентский срок Барака Обамы, Россия под руководством Владимира Путина активно возвращается на международную арену. Сегодня она принимает участие в сирийской войне, оказывает поддержку ополченцам на востоке Украины, и Москву даже обвиняют в попытке вмешательства в президентскую гонку в США. В то же время администрация Обамы была вынуждена признать, что сотрудничество с Россией является, пожалуй, единственным способом достичь каких-то результатов в решении многих сложных международных проблем. Например, Москва играла центральную роль в ядерных переговорах с Ираном, а сегодня является главным участником переговорного процесса по Сирии.

Республиканский кандидат Дональд Трамп выступает за улучшение отношений с Россией — фраза «Разве было бы плохо наладить отношения с Россией?» звучала лейтмотивом в его предвыборных выступлениях — и ему явно импонировал властный стиль руководства российского президента, выгодно отличающий Путина от Обамы. Некоторые из нынешних и бывших советников Трампа подверглись критике за связи с Путиным, а демократы обвинили бизнесмена в потворничестве русским. Однако, Трамп не первый, кто выступил улучшение отношений с Россией.

Одной из первых инициатив Хиллари Клинтон на посту госсекретаря в 2009 году была попытка «перезагрузки» отношений с Москвой, закончившаяся провалом.

Политика «перезагрузки» имела некоторые успехи, когда Путин ушёл на время с президентского поста. Но по его возвращении к власти «перезагрузка» начала пробуксовывать, и Россия стала проводить политику, прямо противоположную интересам США, в частности, оказав поддержку сирийскому президенту Башару Асаду, а затем участвуя в событиях на Украине. Клинтон имеет непосредственный опыт ведения переговоров с Путиным и его помощниками, и это заставляет её настороженно относиться к сотрудничеству с Москвой. Её предвыборная кампания показывает, что она будет «противостоять Путину» и «сдерживать российскую агрессию в Европе», и что «Путин заплатит за содеянное».

Почему это так важно

Отношения между бывшими противниками во времена холодной войны — обладающими самым крупным ядерным арсеналом на Земле — это, возможно, наиболее важный вопрос для руководства обеих стран. Враждебность или сердечная дружба могут привести к глубоким изменениям в международных делах, и следующий президент должен будет взаимодействовать или бороться с Россией по целому ряду проблем, учитывая, что Россия, возможно, стояла за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии.

Конфликты в Сирии и Восточной Украины не закончатся без участия российской стороны, и Россию придётся привлекать к тому, чтобы попытаться вернуть Северную Корею к переговорам о ядерном разоружении. В то же время она является движущей силой развития сотрудничества между странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой — и считает себя противовесом американской супердержаве и может бросить вызов Америке.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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