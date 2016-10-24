Наша надвигающаяся война с Россией

Предсказание войны с Россией отдает паникой и алармизмом. Однако, члены администрации Обамы придерживаются такой политики, которая может привести лишь к одному результату. Эта воинственная политика проводится на двух основных фронтах: киберпространство и сирийская война. В ее основе лежит беспорядочная мешанина из фальши, лицемерия и некомпетентности.

Конфликт в киберпространстве возник в результате подозрений в том, что русские с помощью информационных утечек через WikiLeaks вмешиваются в выборный процесс в Соединенных штатах. Россия решительно отвергает обвинения в причастности к компьютерному взлому. Управление директора Национальной разведки и национальной безопасности выпустило следующее заявление: «Эти акты хищения и раскрытия информации беле направлены на вмешательство в выборный процесс в Соединенных Штатах. Мы полагаем, на основе объема и степени чувствительности этих взломов, что санкционировать подобные действия могли только российские чиновники высшего звена».

Следует отметить, что это заявление основано не более чем на «мнении». Администрация не представила каких-либо доказательств. Любая иностранная разведка с бюджетом, превышающим 129 миллионов долларов, могла получить доступ к электронной переписке госсекретаря. Перед лицом этой серьезной угрозы, администрация привлекла на помощь впечатляющий интеллект вице-президента Джо Байдена. В интервью Чаку Тодду 13 октября Байден заявил: «Мы направляем сигнал. У нас есть необходимый потенциал для ответа, и мы можем сделать это в любое время по нашему выбору и при таких обстоятельствах, которые будут иметь наиболее значительные последствия. После публичного объявления о возможной тайной кибер-атаке, Тодд спросил Байдена, будет ли общественность поставлена в известность об этом. Байден ответил: «Надеюсь, что нет».

Замечания Байдена были немедленно осуждены пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, который заявил: «Угрозы, направленные против Москвы и руководства нашего государства являются беспрецедентными, поскольку они исходят от столь высокой инстанции, как вице-президент США». Владимир Путин, в свою очередь, ответил: «Единственное новшество состоит в том, что в первый раз на самом высоком уровне соединенные Штаты признали свое участие в подобных мероприятиях, а также в некоторой степени высказали угрозу в наш адрес, что, разумеется, не соответствует нормам международных коммуникаций».

Существует множество причин, чтобы протестовать против кибер-атак. Бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл отметил, «США отнюдь не намерены осуществлять физические атаки против компьютерных сетей, поскольку мы не хотим создавать повод для других стран поступать таким же образом, в том числе и против нас». Если бы русские подверглись кибер-атаке, первым подозреваемым, безусловно, оказалась бы Америка. Это идеальная возможность для партии, заинтересованной в разжигании конфликта между США и Россией. Что еще более важно, атака подобного рода привела бы к обострению напряженности в и без того напряженных отношениях.

Второй «зоной» конфликта является американская политика в Сирии. Агентство Reuters сообщило о состоявшемся 14 октября заседании внешнеполитической команды президента Обамы. Reuters информирует, что некоторые советники выступают за «прямое военное вмешательство США посредством ударов авиации по сирийским военным базам, складам боеприпасов, радарам и зенитно-ракетным комплексам». Эта группа включает 50 дипломатов Государственного департамента. То, к чему призывают эти официальные лица – непосредственный акт войны. Русские развернули свои противоракетные системы С-300 и С-400 в Сирии, и они уже предупредили, что любой удар против сирийских сил «подверг бы опасности российский военный персонал».

Хиллари Клинтон выступает за создание бесполетной зоны. На проблему, связанную с подобной политикой, указал председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд в ходе слушаний в Конгрессе: «В настоящий момент, сенатор, установление контроля над воздушным пространством Сирии потребовало бы от нас вступления в войну против Сирии и России».

Необходимость в более энергичных мерах возникла в связи с надвигающимся неминуемым падением Алеппо. Reuters утверждает, что повстанцы чувствуют себя обманутыми и преданными, потому что «Обама призвал их к восстанию, выдвинув требование об уходе Асада от власти, а затем отказался от них». Хиллари Клинтон также «сыграла ключевую роль в начале гражданской войны в Сирии, когда была госсекретарем США в 2011 году».

Напряженность между США и Россией находится сегодня на наивысшем уровне с момента окончания холодной войны. Возможно, пора сделать шаг назад и заново оценить сложившуюся ситуацию. Вместо этого, начальник штаба Армии США Марк Милли заявляет: «Я хочу, чтобы меня хорошо понимали те, кто стремится нанести нам ущерб. Я хочу ясно заявить тем, кто хочет разрушить наш образ жизни, а также наших друзей и союзников. Вооруженные силы США, несмотря на все наши проблемы, остановят вас, и мы будем бить вас сильнее, чем вас били когда-либо раньше. Мы уничтожим любого врага, в любом месте, в любой момент. Не следует заблуждаться на этот счет». Милли, без сомнения, никогда не сделал бы подобного заявления без санкции администрации. Впрочем, его уверенность в способности армии «бить вас сильнее, чем вас били когда-либо раньше», звучит чрезмерно оптимистично, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись в попытках разгромить ДАИШ.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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