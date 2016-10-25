Россия наращивает свои золотовалютные резервы

В этом году ни один центральный банк или правительство не скупали золото такими энергичными темпами, как российский центральный банк, который значительно нарастил свои золотые запасы, и эта тенденция сохраняется.

В сентябре Россия увеличила запасы золота на 500 тысяч тройских унций (15,55 метрических тонн). В текущем году золотовалютные резервы в центральном банке Российской Федерации выросли на 125 тонн, и в результате общие запасы достигли 1 тысячи 542 тонн. Без учёта Международного валютного фонда Россия может похвастаться шестым местом в мире по величине золотовалютных резервов (впереди её Китай, Франция, Италия, Германия и Соединённые Штаты).

Более того, за последние семь лет Центральный банк РФ значительно опережает Народный банк Китая по объёму официальных закупок золота — 895 тонн против 770 тонн. В основном всё внимание экспертов уделяется быстрым темпам роста золотовалютных резервов в Китае, но в течение многих лет именно Россия была крупнейшим в мире покупателем золота.

Быстрое наращивание российских золотовалютных резервов

В сентябре Россия добавила полмиллиона тройских унций золота к своим резервам. По имеющимся данным, фактически в течение последних 12 месяцев Центральный банк наращивал золотые запасы быстрее, чем Китай.

Только с середины 2014 года Россия добавила в свои хранилища более 400 тонн золотых слитков. В течение этого времени центральный банк страны также занимался «дедолларизацией» экономики, сокращая свои активы в казначейских облигациях США. Сегодня банк владеет американскими ценными бумагами на общую сумму 88,2 миллиарда долларов — что больше апрельского показателя в 66,5 миллиардов долларов в прошлом году, но значительно ниже в сравнении с 131,8 миллиардами долларов в 2014 году.

Эксперты полагают, что доля золотовалютных резервов России (общей стоимостью 52 миллиарда долларов) в настоящее время составляет 15 процентов всех валютных резервов. Как и Китай, Россия оставляет у себя большую часть добытого в стране золота, отказываясь от его экспорта, в отличие от других сырьевых ресурсов. Между тем, низкие цены на нефть не способствуют укреплению основанной на экспорте энергоресурсов российской экономики.

Стратегические резервы

Очевидно, что, как и в Китае, Россия стремится диверсифицировать свою денежно-кредитную политику, избавляясь, насколько это возможно, от долларовой зависимости. Многие эксперты отмечают, что решение МВФ добавить китайский юань в корзину специальных прав заимствования было отчасти связано с растущим доверием к финансовой системе Китая. Несомненно, свою роль в этом сыграли большие золотовалютные резервы Поднебесной. В этом есть смысл: ведь такие богатые страны с развитой экономикой, как США, Франция, Германия, Япония, Швейцария и Великобритания — все входят в десятку стран с наибольшими золотовалютными запасами.

Россия, возможно, также стремится следовать подобной стратегии. Появились шутливые предположения, что там даже могут ввести золотой рубль в следующем десятилетии. Во всяком случае, ясно, что это государство намерено укреплять своё финансовое положение в мировой экономике с помощью самого надёжного ресурса — золота.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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