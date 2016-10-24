Рядом с Кремлем загадочно перестал работать GPS и никто не знает, почему

Бегуны, таксисты, фанаты Pokemon Go и высокопоставленные российские чиновники хотят получить объяснения причин сбоев в работе приложений для мобильных телефонов, использующих навигационную систему GPS.

Как сообщил в четверг программист из российской интернет-компании Яндекс Григорий Баконов сообщил в четверг, его исследования показали, что система блокирования GPS находится на территории Кремля, тщательно охраняемой официальной резиденции российского президента Владимира Путина.

В последние месяцы пользователи GPS часто жалуются в социальных сетях, что когда они находятся недалеко от Кремля, их приложения на основе GPS перестают работать или ошибочно показывают, что они находятся в 29 километрах, в районе московского аэропорта Внуково.

Эта проблема не позволяет пользоваться услугами такси через такие службы как Uber, или, если угодно, даже ловить покемонов в популярной игре, а также играть на мобильных устройствах. Большое количество людей, участвовавших в прошлом месяце в московском марафоне, жаловались, что их «беговые» приложения перестали контролировать дистанцию, когда они пробегали мимо Кремля.

«У меня образовался 40-километровый плюс к моей дистанции. Это произошло недалеко от Кремля», написал марафонец Андрей Егоров на странице Facebook, где бегуны обсуждали эту проблему.

Перенос местоположения в аэропорт Внуково, по словам Бегунова, говорит о том, что целью сбоя может быть предотвращение полетов беспилотных летательных аппаратов над Кремлем. Часто GPS автоматически останавливает дроны, пролетающие вблизи аэропорта из-за опасности, которую они представляют для воздушных судов. Любое устройство, имитирующее приближение к аэропорту, способно остановить полеты.

Первая подобная аномалия была зафиксирована еще в июне, по данным российских СМИ, которые также предположили, что вмешательство в работу GPS появляется и исчезает по определенному алгоритму.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что он не знает причин этой неисправности, и признал, что у него самого возникла такая проблема при управлении автомобилем. Песков перенаправил вопросы Федеральной службе безопасности (ФСО) России, которая несет ответственность за охрану Кремля и высокопоставленных российских чиновников. Однако, в пятницу представитель ФСО отказался от комментариев.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x