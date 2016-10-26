Начальник штаба Армии США высказывается за войну с Россией и настаивает, что США одержат победу

В то время как некоторые члены администрации Обамы открыто выступают за начало войны с Россией в Сирии, следует отметить, что многие из высших чиновников Пентагона уже воспринимают этот конфликт едва ли не как неизбежный. Так, начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли признал успехи России в модернизации армии, но объявил, что она «потерпит поражение в схватке с американской армией».

Российские официальные лица осознают такую возможность, настаивая на том, что Россия «в настоящее время способна вести войну обычными вооружениями в Европе», (генерал Милли отозвался об этих комментариях как о «бахвальстве, высокомерии и браваде»), а также на том, что война с другими странами «почти гарантирована».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джо Данфорд также сокрушался в связи с недавними успехами в модернизации российской армии, утверждая, что они угрожают американским интересам, в то время как заместитель министра обороны Боб Уорк назвал российскую армию «конкурентом» американской.

Разумеется, Соединенные Штаты тратят во много раз больше на военные нужды, но тот факт, что Россия обладает достаточным военным потенциалом для защиты страны, вообще ставит этот конфликт в отдельную категорию по сравнению со всеми войнами, в которых Америка участвовала в последнее время. В то же время, крупномасштабный ядерный арсенал России ясно свидетельствует о том, что это будет такая война, которую США, в случае если они ее начнут, не в состоянии выиграть одним махом.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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