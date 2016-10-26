К 2025 году в американской армии будет больше роботов, чем людей

В ближайшие девять лет в армии США будет больше боевых роботов, чем людей, по словам бывшего офицера британской разведки Джона Бассетта. Бассет, который в течение 20 лет работал в британском Центре правительственной связи, заявил в своей речи на совещании по борьбе с терроризмом в Лондоне, что США пытаются «действовать на опережение», поставив под ружьё в течение следующих нескольких лет тысячи солдат-роботов.

Большинство прототипов боевых роботов разрабатывалось Агентством перспективных оборонных исследований, широко известным как DARPA. DARPA также занималось разработкой «суперсолдата» — человека, получившего с помощью средств кибернетики повышенные физические и умственные способности. Эти «улучшения» включают использование имплантатов мозга, которые, как надеются в DARPA, позволят «суперсолдатам» мысленно общаться друг с другом. Тем не менее, некоторые учёные, занимающиеся оборонными исследованиями, выступают против таких разработок, говоря, что это может привести к широкому распространению «дистанционного контроля за людьми». Глава командования по разработке доктрины и боевой подготовке армии США генерал Роберт Коун высказался в поддержку «робототехнической революции» в вооружённых силах, поскольку это приведёт к снижению затрат и повысит успешность военных операций.

В ходе конференции Бассетт указал на многочисленные достижения в области ведения войны автономными средствами в качестве доказательства того, что автоматизация в военной сфере не за горами. В марте этого года DARPA завершила проект создания автономного необитаемого корабля, предназначенного для выполнения различных задач, в том числе слежения за подводными лодками противника. Boeing как главный подрядчик Пентагона в апреле текущего года закончил разработку необитаемой подводной лодки, способной выполнять как исследовательские, так и боевые задачи. Другие компании, не имеющие отношения к военно-промышленному комплексу США, также занимаются разработкой автономных судов. Компания Rolls-Royce объявила в июне о планах создания «корабля-призрака» для транспортировки торговых грузов. DARPA также финансирует гражданские робототехнические проекты, как например, разработку крошечных летающих роботов, которые придут на замену находящихся под угрозой исчезновения популяции пчёл.

Бассетт предупреждает, что искусственный интеллект и робототехника в скором времени начнут совмещаться, благодаря последним достижениям в обеих областях. Эта возможность очень привлекательна для трансгуманистов. Трансгуманизм, являющийся конечной целью многих проектов DARPA, предусматривает усиление природных возможностей живых существ, в частности людей, с помощью машин, хотя порой не определены пределы таких кибернетических усовершенствований. Видный трансгуманист и кандидат в президенты США Золтан Иштван утверждал, что использование роботов в армии было бы очень полезным. Он считает, что солдаты-роботы начнут играть огромную роль в военных операциях США в течение ближайших десяти лет, и утверждает, что в результате «можно будет избежать гибели американских солдат в зонах боевых действий». Он говорит, что «возможно, люди будут продолжать использоваться в составе спецподразделений, но даже их можно будет заменить в какой-то момент».

С учётом того, что многие люди по всему миру являются безработными, или им грозит опасность потерять работу из-за внедрения средств автоматизации, по всей видимости, национальные правительства и элиты, с одной стороны, публично заявив, что они пекутся о создании новых рабочих мест, на самом деле в частном порядке финансируют и поддерживают замену людей машинами. Опасность этого трудно переоценить, так как слияние искусственного интеллекта и робототехники открывает новые возможности, от которых невозможно просто так отказаться.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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