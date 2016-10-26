Кто боится российско-турецкой газопроводной сделки

После примирения и восстановления отношений, резко обострившихся в связи с инцидентом со сбитым самолетом Су-24 в небе над Сирией, Россия и Турция снова договорились о деловом партнерстве. Газпром и Botas Petroleum 10 октября пришли к соглашению о возобновлении прокладки газопровода «Турецкий поток». По мнению аналитиков, реализация этого проекта нанесет ущерб нескольким странам.

В ходе встречи в Стамбуле Путин и Эрдоган выразили поддержку строительству газопровода из России в Турцию, известного как «Турецкий поток». Этот проект был приостановлен на фоне напряженности в отношениях между двумя странами. Газопровод будет служить для доставки российского природного газа в Турцию и страны Европейского союза.

С одной стороны, сегодня невозможно сказать, окажет ли прокладка трубопровода позитивное влияние на рыночную долю Газпрома, поскольку цена на его акции с апреля не превышает 5 долларов. С другой стороны, эта сделка очень выгодна Турции и невыгодна для Украины и Болгарии, которые проигрывают в связи с исчезновением необходимости прокладки «Южного потока». Болгария рассчитывала получать транзитные прибыли от этой сделки.

«Турецкий поток наносит ущерб Украине, потому что лишает ее транс-балканского маршрута, который снабжал газом Турцию через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию. Аналогичным образом, он лишает транзитных сборов Болгарию, Молдову и Румынию. Болгария, разумеется, недовольна еще в большей степени, чем другие, поскольку проект «Южный поток», можно считать, мертв», говорит Сейбрен де Йонг, специалист по России и Центральной Азии из Гаагского центра стратегических исследований.

Трубопровод «Турецкий поток» был разработан Газпромом в качестве альтернативного пути в Южную Европу, в обход территории Украины. Согласно планам, его общая пропускная способность должна составить 63 миллиарда кубометров, четыре параллельные ветки по 15,75 кубометров каждая. В октябре прошлого года Газпром заявил, что сократит его мощность примерно на 25 процентов, сославшись на планируемый газопровод «Северный поток-2». Но этому проекту был нанесен мощный удар со стороны польского антимонопольного законодательства. Газпром утверждает, что теперь, когда основные европейские партнеры, в том числе и Shell, вышли из проекта, он будет действовать в одиночку.

Турция была второй картой в рукаве Газпрома. Впрочем, вряд ли это будет особенно сильный козырь. Прокладка третьей и четвертой линий «Турецкого потока», является «безнадежно нереалистичной», пишет Сейбрен де Йонг в своем комментарии, опубликованном в понедельник британским НИИ оборонных исследований ВС. Причина – недостаточный спрос на газ в регионе, чтобы обеспечить рентабельность прокладки всех четырех веток трубопровода.

Октябрьское соглашение означает, что обе стороны в настоящее время обязуются приложить усилия к строительству двух линий газопровода. Одна из них будет служить для обеспечения внутреннего рынка Турции, а другая будет продолжена до Юго-восточной Европы, заменив старое предложение «Южного потока» итальянской нефтяной компанией Eni. Какие-либо детали по поводу цены остаются по-прежнему недоступными.

Следует отметить, что «Турецкий поток» не только раздражает Украину и лишает потенциальных доходов Болгарию. Он также может нанести ущерб Ирану и другим производителям природного газа, расположенным южнее. «Россия знает, что ей необходимо использовать излишки пропускной способности второго газопровода, чтобы предвосхитить возможные будущие поставки из Азербайджана, а возможно даже Туркменистана и Ирана», считает де Йонг.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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