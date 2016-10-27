Соединённым Штатам больше не на кого в России накладывать санкции из-за Сирии

После событий на Украине в 2014 году США ввели санкции против ряда российских компаний и граждан. Теперь Вашингтон ищет способы наказать Москву за её действия в Сирии, и может оказаться, что у него уже не осталось никаких вариантов.

«Американский президент обладает всей полнотой власти для введения санкций, но дело в том, что не осталось никого, против кого их можно ввести, кроме дворника в Кремле, — сказал сотрудник Института Кеннана в Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Кофман. — В плане расширения каких-либо торговых или финансовых санкций мы в основном исчерпали все свои возможности».

В санкционный антироссийский список уже включены сотни людей — от высокопоставленных соратников президента Владимира Путина до членов байкерского клуба «Ночные волки», возглавляемого бывшим студентом медицинского института «Хирургом», обвинённым на Украине в оказании помощи пророссийским ополченцам на востоке страны. Однако, Государственный департамент США вынужден был снять санкции с главного экспортёра российских вооружений ОАО «Рособоронэкспорт», поскольку такие ограничения сделали невозможными поставки силам безопасности Афганистана запасных частей для вертолётов российского производства Ми-17.

Эксперты считают, что последующие шаги могут предусматривать включение в список большего числа российских военных и компаний оборонного комплекса, поставляющих военную технику и снаряжение в Сирию. Это ограничит их доступ к американским банкам и сделает невозможными поездки в США, хотя критики уже давно иронизировали, что эти люди из списка могут найти другие способы для перевода денег и новые места для своего семейного отдыха.

Сторонники санкций, привязанных к действиям России на Украине, говорят, что это имело последствия для экономики. Эксперты Международного валютного фонда заявили, что экономика России сократилась на 3,7 процента в 2015 году из-за обвала нефтяных цен и так называемого «квази-закрытия международных финансовых рынков для российских предприятий». По прогнозам, валовой внутренний продукт снизится в этом году ещё на 1,2 процента.

России удалось избежать наихудшего сценария в результате введения санкций, а экспорт энергоресурсов в Европу не прерывается ни на минуту. Санкции не остановили Путина от агрессивных действий в поддержку Асада.

«В некоторых случаях санкции работают, но в целом в отношении России они оказались неэффективны, — сказала сотрудница Института Катона в Вашингтоне Эмма Эшфорд. — Кремль не проявил никакого стремления изменить свою политику из-за санкций, и вряд ли введение дополнительных санкций приведёт к смене российского курса в Сирии».

У администрации Обамы есть более радикальные варианты. Если бы правительство США хотело на самом деле нанести ущерб российской экономике, оно могло бы запретить американским банкам покупать российские рублевые облигации или отрезать российские банки от системы SWIFT. Крайним средством могло бы стать введение эмбарго на экспорт российских энергоносителей.

Но один американский чиновник сообщил, что такой вариант не рассматривается. Европа покрывает треть потребностей в энергоресурсах за счёт поставок из России, так что такое эмбарго станет серьёзным ударом по и без того ослабленной европейской экономике.

Американская администрация осторожничает, чтобы экономически не навредить США и Европе и не подорвать глобальную финансовую систему, говорит бывший директор по делам России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности Эндрю Вайс.

«Это основная проблема — санкции накладываются не для того, чтобы сказать: «Посмотрите, как мы реагируем», а чтобы повлиять на ситуацию, — сказал Вайс. — Я думаю, что это весьма затруднительно, если только не оторвать Россию от мировой экономики».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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