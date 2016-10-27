Пора прояснить американскую политику в отношении России

Что бы ни ожидало американских избирателей, теперь уже ясно, то самой сложной политической проблемой, которая встанет перед следующим президентом США, является Россия. В то же время, американский план решения этой проблемы совершенно неясен.

Путинский Кремль оказался чрезвычайно успешен в удержании инициативы. Он постоянно добивался от Запада тех или иных уступок на грани, или даже за гранью, «красной линии».

Сегодняшняя нестабильная и мутная ситуация требует нового мышления и может предоставить неожиданную степень простора для неортодоксальных маневров. Поэтому удивительно доброжелательное отношение Трампа к России получило гораздо большую поддержку, чем ожидали многие элиты. В идеальном варианте Вашингтон и Москва могут выработать грандиозное соглашение по вопросам глобального военного значения. Даже если следующая администрация и не хотела бы иметь принципиально враждебных отношений с Россией, то, что она унаследует, более или менее соответствует этой характеристике.

Таким образом, несмотря на утверждения популистов левого и правого толка о том, что администрация Клинтон быстро раскрутит маховик новой холодной войны, на самом деле Клинтон фактически готова следовать инстинкту, основанному на чувстве реальности, и отказаться от невразумительной политики Обамы в отношении России.

Как бы то ни было, до сих пор Клинтон не сделала достаточно, чтобы объяснить, в каком направлении она намерена действовать и почему ей следует в этом доверять. Избиратели, которые считают, что наивно искать соглашения с Россией, просто не могут согласиться на лидерство Клинтон, потому что это не Трамп. А тех избирателей, которые до сих пор хранят надежду на разумное урегулирование отношений с Путиным, стоит поощрить, дав им пищу для размышления о некоторых подробностях плана Б, в случае если соглашения достичь не удастся, или оно провалится при реализации.

Возможно, Клинтон из-за давних проблем вокруг ее привычки к непрозрачности не попыталась оправдать отсутствие стратегии в отношении России призывом к соблюдению секретности в интересах национальной безопасности.

Сегодня Клинтон следовало бы направить свое трудолюбие и пристрастие к деталям на то, чтобы создать и представить стратегию в отношении России, в которую мы сможем поверить.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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