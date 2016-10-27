Военная политика США привела к формированию многополярного мира

По мере того, как Соединенные Штаты утрачивают тот гигантский авторитет и уважение, которыми некогда пользовались в мире, идя вперед на усталых ногах умирающей империи, их вымышленные враги начинают формировать новые альянсы, которые, возможно, не возникли бы, если бы США по крайней мере придерживались стратегии позитивной мотивации и сотрудничества, а не политики напряженности, грабежа и войны.

Первая крупная трещина в железном занавесе англо-американской мировой гегемонии стала очевидной с началом дестабилизации самих Соединенных Штатов и гибридной войны в Сирии. Хотя эта война, которую фактически ведут США и НАТО, привела к смерти сотен тысяч сирийцев, а еще сотни тысяч лишились крова, еще одним результатом американской политики в Сирии стало то, что она укрепила и даже создала альянсы, которые в противном случае просто не могли бы возникнуть, не только между странами Ближнего Востока, но и Европы, Азии, и даже африканскими странами.

К несчастью для Соединенных Штатов, эти новые альянсы, состоящие из их жертв, были созданы из соображений политической, военной и экономической необходимости, с целью выживания перед натиском западной политики дестабилизации, санкций и войны, направленной против этих стран. Таким образом, если Запад хотел сломить сопротивление своей гегемонистской системе, ему вместо этого удалось добиться совершенно противоположного.

Будучи центром многосторонних интересов, кризис в Сирии привел к укреплению связей между Сирией, Ираном и Хезболлой. Это не только стратегический альянс, эта дуга сопротивления также закрепляет связи, которые медленно выводят Ирак из-под влияния Соединенных Штатов. Действительно, иракцы по-прежнему в значительной степени привязаны к США в силу подкупа, обмана, экономических угроз, а также уменьшающейся зависимости от военной помощи в борьбе против ДАИШ.

Сама Сирия в последнее время расправляет крылья, по мере того, как она избавляется от поддерживаемых Америкой террористов. Поддерживая связи не только с народами оси сопротивления и России, она протягивает руку дружбы и укрепляет свои отношения с Россией и Китаем, а также другими европейскими и африканскими странами, такими как Чешская Республика и Египет.

Аналогичным образом, если отношения между Ираном и хуситами не были достаточно прочными до создания поддерживаемой США коалиции во главе с Саудовской Аравией, то теперь они, несомненно, стали таковыми. Несмотря на отсутствие сколько-нибудь убедительных доказательств того, что Иран поставляет оружие хуситам, практически нет сомнений, что иранцы оказывают любую возможную помощь в любой доступной форме и намерены продолжать оказывать ее в будущем.

Россию, разумеется, следует считать крупнейшим и важнейшим игроком в этом стратегическом переустройстве, в силу ее настойчивого стремления (которое является результатом американской агрессии во всем мире) содействовать формированию «многополярного мира». Воссоединение России с Крымом, поддержка украинских повстанцев, а также ее поддержка правительства Сирии – это лишь верхушка айсберга. Растущее сотрудничество с Китаем и целым рядом других стран по всему миру, посредством «морковки, а не палки», быстро привлекает все больше и больше стран в орбиту влияния России.

Иран также, хотя он и не выказывает имперских амбиций, в настоящее время начинает проявлять интерес к расширению связей и влияния. Какая часть этого вновь возникшего желания является «врожденной», а какая продиктована необходимостью самообороны против военной машины, рассматривающей Иран как последний объект в очереди на уничтожение, остается неясным. Однако, сам факт того, что это происходит, не вызывает никаких сомнений.

Эти новые альянсы могли бы вообще не возникнуть и тем более укрепиться, если бы Соединенные Штаты не выступали столь настойчиво в качестве стенобитного орудия для англо-американской системы по всему миру и не растратили все уважение и авторитет, которым некогда пользовались во многих странах. США могли бы легко привлечь на свою сторону многочисленных союзников, если бы использовали позитивную мотивацию и такие приманки как развитие, повышение уровня жизни и безопасность. Вместо этого они бомбили, сжигали, подкупали и потеряли авторитет во всем мире до такой степени, что стали в глазах многих народов угрозой номер один для мира во всем мире. Эту печальную реальность в настоящее время признают с каждым днем все большее количество стран.

То, что могло бы быть величайшей силой, служащей миру, стабильности, демократии и повышению уровня жизни, было полностью утрачено и превратилось в величайшую силу, направленную на совершенно обратное. Если Соединенные Штаты продолжат следовать этим путем империализма, они скоро станут не только предметом ненависти всего мира, но и полностью утратят былое могущество, в то время как страны, которые Америка преследовала в последней стадии своих империалистических войн, объединятся против нее. Остается только надеяться, что они проявят больше сдержанности, доброй воли и сострадания, чем в свое время они видели от Соединенных Штатов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x