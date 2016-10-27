Китайско-российский альянс угрожает американскому влиянию в азиатско-тихоокеанском регионе на фоне приближающегося упадка Транс-тихоокеанского партнерства

Сейчас Пекин и Москва говорят, что их «лучшие в истории» отношения отражают «беспрецедентно высокий уровень доверия», который привел к тому, что Китай стал заказывать больше российского газа, оружия и технологий. Этот покупательский бум и поддержка Путина в связи с отказом трибунала ООН признать законность притязаний Китая на большую часть Южно-Китайского моря, запоздало привлекли внимание в азиатско-тихоокеанском регионе.

Этот новый китайско-российский роман заставил всех подумать о последствиях, и привел к вербальной схватке между Трампом и Клинтон за то, кто из них будет самым жестким в отношениях с Пекином и Москвой.

В этой связи, как писал на прошлой неделе обозреватель Singapore Straits Times Асад Латиф, оба кандидата проявляют необычную степень страха, который наталкивается на искусную дипломатию улыбок со стороны Китая и России. Асад отметил, что поскольку Трамп и Клинтон оба выступают против Транс-Тихоокеанского партнерства, эта структура свободной торговли, включающая Бруней, Малайзию, Сингапур и Вьетнам, теперь, вероятно, обратится за помощью к Пекину.

А Путин попытается скопировать тактику своего нового союзника и предложит помощь и сотрудничество своей обширной страны тем странам Юго-Восточной Азии, которые чувствуют себя неуютно в преддверии неминуемой кончины ТТП.

Кроме того, весь этот регион был шокирован утверждением Трампа, что американские союзники, включая такие страны Восточной Азии как Япония и Южная Корея, должны платить больше, если хотят, чтобы военная поддержка со стороны США продолжалась.

Хотя некоторым может показаться, что в этих словах есть определенная справедливость, имеется также почти единодушный страх в связи с его параллельным предложением, согласно которому этим странам должно быть позволено разрабатывать собственное ядерное оружие. Если возглавляемая Трампом Америка пойдет этим путем, в то время как новый китайско-российский дуэт выступит против нее, нет никаких сомнений относительно того, к какому лагерю обратится АСЕАН за поддержкой.

Следует признать, что Клинтон в этом вопросе расходится с Трампом, но даже несмотря на это, она не сказала, что будет пытаться привлечь обратно союзников в этом регионе, таких как Таиланд и Филиппины, которые, похоже, не слишком заботит, сохранится ли военная поддержка со стороны США.

Действительно, филиппинский президент Родриго Дутерте оседлал невероятную волну популярности, когда занял открыто антиамериканскую, прокитайскую позицию, что вполне может поставить под угрозу стабильность всего региона.

Хотя это еще может оказаться под вопросом, ясно что Си Цзиньпин и Путин едва сдерживают ликование в связи с тем, как малые народы Восточной Азии, без всяких усилий с их стороны, сами идут в сферу их влияния.

И на этом фоне так называемая вашингтонская ось в азиатско-тихоокеанском регионе превратилась не более чем в плоскую шутку.

Филиппины и Тайланд уже отвернулись от Америки и присоединились к вступающим в российско-китайский лагерь Лаосу и Камбодже, а остальные, по всей вероятности, последуют их примеру, если Трамп войдет в Белый дом. Ситуация вряд ли будет принципиальной иной, если президентом станет Клинтон, поскольку все помнят, как она воинственно заявила всему миру, «наши вооруженные силы, безусловно, являются сильнейшими в мире и наша экономика на сегодняшний день остается крупнейшей в мире с большим отрывом.

Даже если эта ненужная бравада в 2011 году и соответствовала действительности, скорее всего, сейчас это уже не так, во всяком случае по сравнению с объединенной мощью Китая и России.

Разумеется, есть и другие, как Бруней и Сингапур, кто, несмотря на огорчение в связи с кончиной ТТП и другими американскими несовершенствами, не станут сгоряча отказываться от связей с Вашингтоном.

Региональный аналитик Бертиль Линтнер предполагает, что Мьянма присоединится к ним, во многом благодаря взаимопониманию, существующему между Государственным советником Аун Сан Су Чжи и предполагаемым будущим президентом Хиллари Клинтон. Линтнер полагает, что эти личные отношения могут привести к тому, что Мьянма ускользнет от прежней тесной связи с Китаем и упадет вместо этого в объятия Вашингтона.

Это довольно наивное предположение, учитывая, что Мьянма под любым руководством не может игнорировать свою протяженную и капризную границу с Китаем, страной, которая оказала ей помощь, когда Мьянма находилась под жесткими санкциями Запада.

Итак, как заключил один из московских экспертов, все правительства в этом регионе, в том числе и связанные близкими приятельскими отношениями с Клинтон или Трампом, должны смириться со зловещей перспективой российско-китайского доминирования во всей Восточной Азии.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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