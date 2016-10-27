Гражданская война в Сирии окончилась. Россия победила

В начале этого месяца Министерство обороны России, которое усилило свою систему ПРО в Сирии очень современными комплексами С-300 и С-400, хотя у ДАИШ нет самолётов, открыто уведомило Пентагон о том, что любые попытки ВВС США бомбить цели в Сирии без разрешения Москвы будут встречены силой без проволочек и колебаний.

Сейчас Москва практически подбивает американцев на драку. Да и почему бы нет? В Сирии Путин достиг своих стратегических целей спасти режим Асада, одновременно изображая американцев злодеями, которые поддерживают джихадистов. Уверенные заявления Обамы о том, что сирийская интервенция Москвы завязнет в том же болоте, что и Белый дом в Ираке и Афганистане при его правлении, оказались чрезвычайно ошибочными.

Пентагон хорошо осведомлён о том, что российские военные с ликованием встретят противостояние в Сирии. Теперь мы должны принять стратегическую реальность. Хотя многие американские политики и отстаивают идею бесполётной зоны в Сирии для предотвращения Асадом и его союзником — Россией, использования воздушных сил, реальность в том, что она уже существует в Сирии. И установили ее русские.

Этот побочные явления недооценки реальности в международных отношениях, и для Кремля поставить американцев в Сирии на место, безусловно, было приятно. Месть, даже будучи поданной холодной, все равно весьма вкусна.

Для Путина сирийское вмешательство стало недвусмысленной победой на мировой арене. Преимущества ее ощущаются на многих уровнях, и не в последнюю очередь посланием Москвы о том, что Москва, в отличие от Вашингтона, остается со своими друзьями. Когда в 2011 году его режим пал, Хосни Мубарак, правивший Египтом три десятка лет в качестве верного союзника Америки, было хладнокровно брошен Белым домом. Президент Обама, вопреки советам своих экспертов по национальной безопасности, отдал Мубарака толпе, отказавшись принимать его панические телефонные звонки с просьбами о помощи.

В тот же год, когда режим Асада балансировал над пропастью, тот получил всю желаемую им помощь от Москвы. Россия спасла Асада не обращая внимания на крики со стороны международного сообщества и многочисленных неправительственных организаций о жестоких методах, применяемых им против мятежников. Это не осталось незамеченным для остального Ближнего Востока. Неудивительно, что даже Израиль стремится вступить в переговоры с Москвой, которая заменила Вашингтон в качестве нового регионального шерифа, а Египет возобновил с Кремлем связи в сфере безопасности, которые Каир порвал четыре десятилетия назад в пользу американцев.

Путин и его министры в Сирии действовали цинично и коварно, хотя ошибочно было бы считать в этом случае Москву стратегическим гением. Скорее это было вызвано потрясающей и беспрецедентной внешнеполитической некомпетентностью президента Обамы и его администрации.

Критический момент имел место чуть более трёх лет назад, в сентябре 2013-го, когда Обама отступил от собственной «красной черты» в Сирии относительно использования Асадом химического оружия против мятежников. Я не сторонник военного вмешательства Америки в эту войну, помня об Афганистане, Ираке и Ливии, однако твёрдо уверен, что слово мирового гегемона следовало уважать. Если Обама сказал что это черта, которую нельзя переступать, то должен был это доказать. Однако он этого не сделал.

Конечно, его сторонники в СМИ провозгласили что это решение о красной линии стало актом геополитического гения, которое простые смертные не в состоянии постичь. Тем не менее, усиление Кремля в Сирии будет иметь долгосрочные последствия далеко за пределами региона. Россия вернулась, и ищет конфронтации с Западом.

Сирийская война, вероятно, будет продолжаться долго, может годы. Будут гибнуть люди. Существенные части страны будут продолжать оставаться неподконтрольными Дамаску с его российскими и иранскими союзниками. Однако режим Асада останется, благодаря Москве. Он выживет, а ближневосточный баланс сил сдвинулся в пользу России. Если Хиллари Клинтон в январе станет президентом, что более чем вероятно, ей скорее всего будут советовать принять то, что сделал в Сирии её предшественник, и чем это обернулось для региона и остального мира. Было бы очень глупо с её стороны предоставить Владимиру Путину ту военную конфронтацию, которую он и желает.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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