Россия без лишнего шума отвоевывает себе Ближний Восток, и все об этом молчат

Военные действия в Алеппо возобновились после кратковременного прекращения огня, а крупнейший с времен холодной войны российский Северный военно-морской флот направляется через пролив Ла-Манш к западному побережью Сирии. В такие времена, когда все внимание сконцентрировано в одной точке, очень важно сделать шаг назад и взглянуть на картину происходящего в целом.

Да, то, что происходит сейчас в Алеппо – трагедия. Гражданские лица, в том числе женщины и дети, страдают и гибнут, в то время как две сверхдержавы поддерживают противоположные стороны конфликта, ведя гибридную войну за региональное господство. Да, по мере того, как российский флот приближается к Средиземному морю, напряженность для ряда стран, связанных с сирийским конфликтом, будет, несомненно, возрастать.

Однако, действия президента Путина в Алеппо – это далеко не все его шаги в последнее время, на которые следует обратить внимание. Возьмем для примера Турцию. Издание Underground Reporter высказало идею, что Турция, в силу ухудшения ее отношений с Соединенными Штатами и углубления связей с Россией, превратилась в военный козырь, даже «джокер», на Ближнем Востоке. В качестве доказательства углубления российско-турецких отношений приводится тот факт, что две страны только что подписали соглашение о строительстве подводного трубопровода между Турцией и южной Россией, по которому затем природный газ будет транспортироваться в Европу.

Турция, расположенная к северу от Сирии, имеет большую часть южной и всю восточную границу вдоль берегов Средиземного моря, и это именно те воды, где российские суда, уже курсирующие там, ожидают прибытия флота во главе с авианосцем, пробивающегося в настоящее время через Ла-Манш.

Все это прекрасно вписывается в сценарий, сосредоточенный исключительно на том, что происходит в Алеппо. Но достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, не используя ничего, кроме глаз и здравого смысла, сколь много иных важных событий происходит прямо сейчас.

В середине октября поступило сообщение о том, что впервые в истории Россия и Египет проведут совместные военные учения. Несколько ранее появилась информация, что Россия будет продавать штурмовые вертолеты этой северо-африканской стране и намерена инвестировать миллиарды долларов в египетскую инфраструктуру. Эти факты, наряду с тем, что Египет стремится вновь получить права на прием российских туристов после недавних разногласий и неприязни между двумя странами, позволяют прийти к логическому выводу, что Египет имеет все причины желать развития сотрудничества с Россией.

Кстати, Египет находится прямо напротив Турции через Средиземное море. Это означает, что когда российский флот достигнет Средиземноморья, состоит ли намерение Москвы в том, чтобы встать на якорь в этих водах и бомбить Алеппо или просто расширить влияние России в мире, как некоторые предполагают, он будет окружен друзьями с трех сторон: Турцией с севера, Сирией с востока и Египтом с юга.

Это совсем неплохая позиция, учитывая планы строительства трубопровода из Турции в Россию. Турция, кстати на севере граничит с Черным морем, которое, в свою очередь, связывает ее с южным побережьем России. А Черное море, как хорошо известно всем, кто следит за украинскими событиями последних лет, просто кишит российскими военными кораблями.

Таким образом, если предположить, что Турция в конечном счете полностью войдет в российскую орбиту, а Египет, который весьма мотивирован к этому, примет на себя роль российского сателлита, можно заключить, что Путин весьма ловко защитил себя от тех на Западе, кто будет, независимо от действий российского флота после прибытия к берегам Сирии, обвинять Россию в агрессии.

Турция и Египет в прошлом были верными союзниками США, и в конце концов, не было никакого официально подтвержденного разрыва связей, или даже намека на что-либо подобное, с этими странами. Так что Путин, во многом благодаря собственным гегемонистским шагам Запада, получил большой простор для маневра в сфере сделок и сотрудничества, как в военном, так и в экономическом плане.

Как бы то ни было, эти факты представляют сценарий, пусть и чисто теоретический, который вообще никем не обсуждается. Путин, как мы говорим, возможно, осуществляет первые фазы плана по обеспечению кратчайшего пути для долгожданного газопровода «Турецкий поток».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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