Соединенные Штаты в настоящее время фактически являются банкротом

Известный профессор экономики Бостонского университета Лоуренс Котликофф выдвинул свою кандидатуру в президенты США и ведет кампанию за внесение в список нового кандидата. Он говорит, что Америке нужен эксперт по экономическим вопросам, а не политик, чтобы решить серьезные финансовые проблемы страны. Доктор Котликофф объясняет: «Наша демократия находится в беде. У нас есть 14 процентов избирателей, которые выбрали для нас в качестве кандидата Хилари Клинтон, а другие 14 процентов выбрали для нас Трампа». Подавляющее большинство населения понимает, что ни Трамп, ни Клинтон, не годятся. Если касаться экономического фронта, эти ребята не имеют ни малейшего понятия, насколько больной является наша страна в финансовом отношении.

Например, тот факт , что у нас есть прикрытые черной бухгалтерией обязательства, которые делают истинный размер нашего долга в 15 раз выше, та чем сумма, о которой сообщает правительство, или, иными словами, наш истинный долг составляет 206 триллионов долларов… Размер внешнего долга, согласно заявлениям Бюджетного управления Конгресса составляет около 13, 5 триллионов долларов. А мы должны 206 триллионов. Страна на 53 процента недофинансирована. То есть, Америка в эту минуту фактически является банкротом. Речь не идет о 206 триллионах, которые мы будем должны когда-то в будущем. Это отрицательный баланс нашей кредитной карты на сегодняшний день, и мы на мели.

Котликофф продолжает: «Итак, если учесть все данные, мы на мели, и мы продолжаем печатать деньги в невероятном количестве с 2007 года, чтобы оплачивать счета Конгресса. Нам нужен кто-то, кто знает, что происходит в целом, и у кого есть план, как избавиться от финансовой дыры, причем сделать это без полного хаоса. Если мы оставим все как есть, люди будут рассматривать страну в качестве примера и станут печатать деньги, чтобы оплачивать свои счета. Тогда может сбыться прогноз, будут расти процентные ставки, обвалятся цены на облигации, станут тонуть банки, и мы увидим новую великую рецессию. Я говорил об этом в течение многих десятилетий.

Пришло время, когда последняя капля готова переполнить чашу, но трудно сказать, когда именно эта капля упадет. Если посмотреть на основные макроэкономические показатели, они выглядят как у развивающейся страны. Мы являемся самой обремененной долгами развитой страной в мире, если учесть соотношение долга и ВВП. Мы находимся в худшей форме, я считаю, чем Россия или Греция, и в гораздо худшем экономическом положении, чем Италия.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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