Китай и Россия – негласный, но могущественный военный альянс

Россия спокойно возобновляет продажи современных военных технологий Китаю, и это сводит Запад с ума. Однако, должен ли на самом деле мир паниковать по поводу военных сделок между Россией и Китаем? Похоже, что так. Тот факт, что Пекин и Москва продолжают развивать партнерские отношения в сфере продажи вооружений, свидетельствует о том, что обе страны утверждаются в своей позиции «мы против остального мира».

Речь идет о продаже Россией современных систем вооружений Китаю, чего Москва не делала в течение более десяти лет. Не меньшую обеспокоенность вызывает тот факт, что Китай является второй страной в мире по объему военных расходов. Только в прошлом году Пекин направил колоссальную сумму, около 215 миллиардов долларов, на приобретение самых современных вооружений.

Китайские и российские официальные лица подтвердили, что в течение ближайших трех лет Россия поставит Китаю 24 боевых самолета. Чиновники объявили о 2-миллиардной сделке во время авиашоу в китайском Чжухае. Первая партия из 4 революционных истребителей Су-35, о которых столько шумели западные военные чиновники в течение многих лет, пополнит военный арсенал Пекина в конце этого года. Эта сделка означает, что Москва сняла неофициальный запрет на продажу передовых вооружений Пекину, введенный в 2004 году.

Помимо самих поставок, организовано обучение китайских пилотов на Су-35 в России. После того, как китайские летчики отточат свои навыки пилотирования этих выдающихся истребителей, они улетят на них в Китай.

Москва и Пекин не скрывают удовлетворения относительно своих сделок в области вооружений. И вот почему: Китай стал третьим крупнейшим импортером вооружений за период с 2011 по прошлый год, а Россия, тем временем заняла второе место в списке крупнейших экспортеров оружия.

В 2014 году Россия подала первый сигнал о снятии запрета на продажи современных вооружений в Китай, когда она согласилась продать ему зенитно-ракетные комплексы С-400. Усовершенствованные системы С-400, как ожидается, появятся в распоряжении Пекина к 2018 году. Ранее на этой неделе Пекин представил свои передовые стелс-истребители J-20. В ближайшие несколько лет эти машины не будут применяться в китайской армии, но факт остается фактом – у Китая имеются собственные мощные вооружения.

Почему же тогда Китай по-прежнему закупает современное оружие у России? Китайская военная техника все еще далека от совершенства, поэтому стране нужно больше времени и усилий, чтобы освоить передовые технологии, подобные тем, что предлагает Россия. На самом деле, почему бы не поучиться у своего ближайшего и наиболее многообещающего геополитического союзника, когда имеется такая возможность? Противостояние с Западом только подталкивает Москву ближе к Пекину.

А Китай охотно заключает Россию в свои мощные многомиллиардные объятия. Несмотря на то, что он обладает, вероятно, лучшими умами в сфере технологий, его оружие все еще не соответствует высочайшему уровню российских вооружений. Такова реальность современной эпохи.

Однако, столь ли велика разница между российскими истребителями Су-35 и китайскими новыми J-20? По мнению экспертов, да, довольно велика.

Несмотря на то, что J-20 внешне выглядит как передовой истребитель пятого поколения, он отстает по мощности двигателя и качеству систем авионики. Российские Су-35 оснащены турбореактивными двигателями с форсажной камерой «Сатурн» АЛ-41Ф. И Пекин до сих пор не создал собственную технологию, которая хотя бы отдаленно соответствовала российской. Кроме того, Су-35 обладает непревзойденной радиолокационной станцией с фазированной решеткой «Ирбис-Е» и единственным в своем роде комплексом радиоэлектронной борьбы.

Китай уже обладает опытом оснащения своих истребителей мощными российскими двигателями. Собственно говоря, Пекин установил на свои J-20 российские двигатели АЛ-31 Ф, применяемые на Су-27.

Справедливости ради следует сказать, что лишь вопросом времени является момент, когда Китай получит собственные еще более мощные двигатели, чем те, что установлены сегодня на российских самолетах, особенно учитывая инвестиции и то значение, которое Пекин придает своей аэрокосмической оборонной промышленности. Но на сегодняшний день Китай может использовать мощные российские истребители Су-35, одновременно стремясь догнать русских в этом направлении.

Китай и Россия сближаются не только благодаря их прибыльным сделкам в области вооружений, но и потому, что Пекин и Москва понимают – они нуждаются друг в друге, чтобы противостоять геополитическим противникам: США и Западу в целом.

В начале октября Пекин официально поддержал Россию в ее острой конфронтации против США в Сирии. Пекин также публично поддержал позицию Москвы по Сирии и Афганистану. Вскоре после этого, Пекин признал, что американские системы ПРО в Европе являются прямой угрозой для безопасности России. Пекин никогда не проявлял себя столь пророссийски по такому количеству геополитических проблем одновременно. Это говорит только об одном: Пекин окончательно принял решение о том, кто является его главным союзником.

Всего через несколько недель после фурора, который произвел Путин на саммите большой двадцатки в Ханчжоу, поступила новость: президент России публично поддержал отказ Китая от признания постановления Гаагского арбитражного суда по Южно-Китайскому морю. В том же месяце, Пекин и Москва провели восьмидневные совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, включавшие отработку как оборонительных, так и наступательных задач.

Кроме того, не следует забывать о противоракетных учениях, проведенных Россией и Китаем в связи с решением США о размещении системы THAAD в Южной Корее. После недавнего ядерного испытания в Северной Корее, Южная Корея наконец согласилась на развертывание противоракетной системы THAAD, что вызвало яростную реакцию в Пекине. Китай рассматривает развертывание THAAD в Азии как угрозу для стратегического баланса в регионе.

Китайская государственная газета People’s Daily предупредила, что США придется заплатить «высокую цену» за развертывание THAAD в Азии. После того, как Америка объявила об этом решении, Россия также выступила с предостережениями. На этот раз МИД России предупредил, что такой шаг может привести к «непоправимым последствиям».

Политические эксперты давно уже подозревали, что Пекин и Москва сотрудничают с целью разрушить мировое доминирование США, и это сотрудничество отвечает их интересам. Пекин неоднократно обвинял США в попытках укрепить его азиатских соседей и тем самым препятствовать росту влияния Китая. Москва, в свою очередь, считает, что США и их европейские союзники постоянно приближают свои вооружения к границам России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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