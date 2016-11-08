Как может начаться третья мировая война

Если человечеству и суждено испытать ужасы третьей мировой войны, то шансы для этого достаточно велики, и она может начаться вдали от Соединённых Штатов в таких регионах, как Прибалтика или Южно-Китайское море, Персидский залив или Сирия, где Вашингтон и его соперники ежедневно играют в игру «кто дрогнет первым», пугая друг друга смертоносной мощью своих ВВС и ВМС.

Вместо укрепления безопасности США агрессивное развёртывание американских войск в этих и других горячих точках по всему миру может поставить под угрозу существование Америки постоянным провоцированием других мощных в военном отношении держав. Наиболее очевидным примером является Россия, которая, как любят напоминать высокопоставленные чиновники Пентагона, «представляет экзистенциальную угрозу для Соединённых Штатов» из-за своего огромного ядерного арсенала.

Риски развязывания войны с Россией, конечно, возрастут, если Соединённые Штаты попытаются ввести в Сирии «запретную для полётов авиации зону».

Опасные инциденты не ограничиваются Сирией. В сентябре российский истребитель пролетел в нескольких метрах от самолёта-разведчика ВМС США над Чёрным морем. Шесть месяцев назад, отвечая на возросшее число военных учений НАТО, российский самолёт оглушил рёвом двигателей экипаж американского эсминца, принимавшего участие в совместных с Польшей учениях в Балтийском море.

Госсекретарь Джон Керри заявил, что Соединённые Штаты имели полное право сбить этот самолёт. Россия ответила, что учения проходили поблизости от базы Балтийского флота, настаивая на том, что воспользовалась своим правом осуществлять полёты в этой зоне.

Пару дней спустя российский истребитель совершил перехват американского самолёта-разведчика в том же районе. Представитель Пентагона осудил «агрессивные» и «непрофессиональные» действия российского пилота, которые могли привести к обострению напряжённости в отношениях между двумя странами.

В Персидском заливе ВМС США зафиксировали 19 опасных инцидентов с участием иранских кораблей в первой половине этого года, в то время как в 2015 году их было 10.

В конце октября Министерство обороны Китая выразило протест по поводу «незаконного» и «намеренно провокационного» патрулирования ракетного эсминца ”Decatur” в Южно-Китайском море. Китайцы пообещали усилить патрулирование своих сил в воздушной и морской зонах с целью «обеспечить защиту национального суверенитета и безопасности».

В отличие от спутников пролёты самолётов вынуждают активно работать радиолокационные станции противника, позволяя выявлять сетевые структуры и каналы связи, и провоцируют противоположную сторону на ответные действия. Именно поэтому американское военное командование ценит преимущества тактической разведки. Это также объясняет, почему такие страны, как Китай, рассматривают это как серьёзную угрозу.

Американцы прикрываются доминирующей идеологией «исключительности», предполагающей, что военное присутствие в регионах вдали от Америки это естественный порядок вещей, и что надо быть готовым ответить на любой вызов в любой точке планеты. Если задуматься, то вполне можно понять, почему такие страны, как Россия, Китай и Иран, относятся с такой враждебностью, доходящей до паранойи, когда они почти ежедневно сталкиваются с угрозой со стороны кораблей и авиации супердержавы. Даже если не брать во внимание их точку зрения, американцы должны серьёзно спросить, служит ли американская армия интересам безопасности США, почти ежедневно создавая новые угрозы в виде опасных инцидентов.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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