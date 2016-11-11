США пытаются удушить Россию, прибегнув к «стратегии Анаконды»

Решение Норвегии разместить на одной из своих военных баз подразделение морской пехоты США на ротационной основе рассматривается российскими военными аналитиками как ещё одно доказательство реализации Соединёнными Штатами так называемой «стратегии Анаконды», имеющей целью в первую очередь изолировать Россию, а затем задушить её в тисках превосходящей военной мощи США и НАТО.

Подтверждением этого являются настойчивые усилия США по созданию сети своих военных баз вдоль протяжённой границы России со странами НАТО.

Россия также встревожена недавними крупнейшими учениями НАТО в Польше под названием «Анаконда 2016», в которых приняли участие более 30 тысяч военнослужащих из Албании, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Македонии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и Соединённых Штатов.

Размещение американских морских пехотинцев в одной тысяче километров от границы Норвегии с Россией вызывает тревогу последней, так как впервые после второй мировой войны иностранные войска будут размещены на норвежской земле. В последний раз на базах Норвегии находились солдаты Вермахта нацистской Германии.

Размещение вроде бы небольшого количества американских войск на авиабазе Варнес вблизи портового города Тронхейм в центральной Норвегии это часть плана «Анаконда», утверждает президент Академии геополитических исследований генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

«Для реализации своей антироссийской военной политики американцы используют «стратегию Анаконды». Они создали сеть военных баз по всему периметру границ России, где постоянно проводят многочисленные военные учения, — сказал Ивашов. — Норвегия становится одним из колец Анаконды. Не стоит забывать, что она располагается недалеко от баз Северного флота России».

«Норвегия — активный участник арктического процесса. А там назревает мощное военное противостояние».

Цель американской стратегии Анаконды, подобно охотничьим повадкам одноимённой рептилии, задушить Россию, чтобы тем самым устранить единственную реальную угрозу для американской гегемонии.

Взгляды генерала Ивашова близки политологу и руководителю кафедры политических наук Российского экономического университета Андрею Кошкину, который сказал: «Это попытка обвить регион кольцом анаконды путём развертывания сдерживающих военно-политических сил, которые будут способны нейтрализовать Россию по линии соприкосновения в Арктике».

«Американский сапог ступил на землю Норвегии с целью активизировать в Арктике действия западных государств на границе с Россией, чтобы потом иметь возможность выдавить Россию из этого региона».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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