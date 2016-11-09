Новозеландская журналистка обратилась к России с просьбой о временном убежище

Новозеландская журналистка и активистка, работавшая с авторитетными медиа-источниками и публиковавшая свои сообщения в изданиях всего мира, обратилась с просьбой о временном убежище в России. После ее сообщений о движении Occupy, WikiLeaks, а также истории о преследовании ФБР Кима Доткома, Сьюзи Доусон стала мишенью новозеландских и американских разведслужб.

Доусон стала одной из 88 новозеландских граждан, за которыми велась нелегальная слежка новозеландским Бюро по обеспечению секретности правительственной связи (GCSB), которое фактически занималось шпионажем в пользу Агентства национальной безопасности (АНБ). Эти факты стали известны благодаря недавним разоблачениям Эдварда Сноудена, опубликованным телевидением Новой Зеландии и изданием The Intercept.

Преследование Доусон было связано с серьезными угрозами для ее собственной жизни и жизни ее детей. Сьюзи Доусон говорит: «Став непосредственной мишенью органов, которые, предположительно, должны вести расследования в отношении террористов, а не журналистов, я и моя семья оказались в условиях хаоса. Это сделало для нас невозможным продолжать безопасно жить в нашей стране. Мне просто не оставили иного выбора, кроме как искать убежища и обращаться за помощью. Я благодарна за предоставленную возможность ходатайствовать о предоставлении убежища и надеюсь на благоприятный исход».

Сьюзи Доусон остро нуждается в солидарности, международной правовой помощи и финансовой поддержке. Доброжелатели могут связаться с ней или сделать свои пожертвования через ее вебсайт https://Suzi3D.com.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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