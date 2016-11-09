Трамп может вернуть Путина из изоляции

Поскольку данные опросов изменились в пользу Трампа, в социальных сетях стали появляться комментарии, согласно которым разведка России одержала свою самую крупную победу в истории. Более того, будто Кремль фактически захватил Соединенные Штаты.

Выдающаяся, хотя и призрачная, роль России была одним из самых странных аспектов этой и без того странной предвыборной кампании. И эти комментарии стали, если вдуматься, всего лишь паникерским продолжением заявлений, сделанных лагерем Клинтон во время кампании, согласно которым Трамп был каким-то образом замешан в сговоре с Владимиром Путиным, и что российское государство вмешивается в выборный процесс в его пользу.

Для подобных заявлений практически не было никаких оснований, и сам Путин высмеял их в своем выступлении на встрече в с зарубежными экспертами в рамках ежегодного Валдайского форума две недели назад. Неужели США – банановая республика, спросил он, что выборами в этой стране так легко можно манипулировать? Разумеется, нет. Но поднятый шум был полезен кампании демократов, поскольку выставлял Хиллари Клинтон в качестве кандидата с жесткой внешней политикой, а заодно способствовал демонизации Трампа.

Впрочем, судя по результату, пользы оказалось немного. Либо публичное голосование говорит о недоверии к этим словам, либо общество согласилось с Трампом, что улучшение отношений с Россией может быть полезно Америке. В любом случае, они не стали «черной меткой», как того ожидала команда Клинтон.

За выдвижением этих обвинений нет никакой тайны. Отчасти, они объясняются тем, что ранее Трамп заявлял, что смог бы иметь дело с Путиным, и это принесло ему репутацию излишней мягкости в отношении «плохой» России. Тогда демократы на своем съезде решили взвалить вину за взлом своей компьютерной системы на российскую разведку. Этот факт так и не был окончательно доказан, и все якобы подтверждающие его заявления официальных лиц США содержали различные оговорки. Люди со связями в кругах разведки говорят, что это обычное явление, все постоянно пытаются взломать чьи-то компьютеры, особенно во время выборов, без какого-либо намерения фактически вмешаться в выборный процесс.

Правда о том, имело ли место какое-либо российское вмешательство, вероятно, никогда не станет известна. Однако, некоторые мифы, имеющие хождение в прессе, необходимо развеять. Один из них заключается в том, что Трамп якобы получал секретную информацию из России. На самом деле, все что он говорил, было уже известно и находилось в открытом доступе. Другой миф утверждал о каких-то сложных и подозрительных деловых отношениях Трампа с Россией. Никаких доказательств так и не было предъявлено, несмотря на отчаянные усилия кампании Клинтон, связанные с привлечением советника Пола Манафорта, который когда-то консультировал свергнутого президента Украины Януковича. К тому же, там имела место некоторая географическая путаница между Россией и другими частями бывшего Советского Союза, что вряд ли говорит в пользу обвинителей.

Третий миф строится на том, что Трамп якобы лично знаком с Путиным, симпатизирует ему и их восхищение носит взаимный характер. Все становится очевидным из слов, сказанных обоими. Трамп сказал, что он считает Путина сильным национальным лидером, что в сущности было критикой в адрес Обамы. Он добавил, что ему не нравится российская политическая система, но он считает, что следует вести диалог с Россией, и Путин – тот человек, с которым он мог бы говорить. Путин в свою очередь сказал на ранней стадии предвыборной кампании, что считает Трампа «ярким человеком и сильным политиком».

Выступая на Валдайском форуме, Путин предложил краткий анализ синдрома, столь часто упоминаемого западными аналитиками. В его словах не было никаких признаков того, что Россия или сам Путин болеют за Трампа. Более того, на самом деле можно сказать, что Москва предпочла бы победу Клинтон, поскольку она представляет собой нечто хорошо известное. Обещание Трампа быть «непредсказуемым» – полная противоположность последовательности, которую как правило предпочитают российские лидеры, включая Путина.

Другой, и более интересный вопрос, состоит в том, какое влияние президентство Трампа может оказать на отношения США и Запада с Россией которые, по всеобщему признанию, сейчас находятся на очень низком уровне. И вот здесь существуют некоторые признаки наличия перспектив. Трамп вполне может оказаться прав в том, что ему удастся установить лучшие отношения с Путиным, чем Обаме или большинству европейских лидеров. В каком-то смысле оба они автократы, оба «сделали сами себя», и оба склонны использовать власть. Вполне может так случиться, что они «признают» друг друга.

Это вовсе не означает, что Трамп будет, как утверждают сторонники Клинтон, слишком мягок. Однако, его личный опыт, его две славянские жены, могут позволить ему лучше понять, как выглядит мир при взгляде из России, что, похоже, недоступно Обаме. Будучи явным националистом, он может увидеть в Путине русского постсоветского националиста, и осознать, что Россия также имеет право на интересы национальной безопасности.

Отчасти заинтересованность России во взаимодействии с Трампом (если таковая на самом деле существует), возможно, вытекает из скептицизма кандидата в президенты относительно НАТО, альянса, превратившегося в настоящий жупел для Путина практически с момента его прихода к власти. Сомнения Трампа относительно целесообразности НАТО уже вызвали крайнюю тревогу в Восточной и Центральной Европе. Впрочем, европейская безопасность является вполне закономерным предметом обеспокоенности для всех: для США, которые непропорционально много платят по счетам, для их европейских союзников, которые в настоящее время получают преимущества, и для Москвы, которая чувствовала себя уязвимой на фоне расширения НАТО, в то время как Россия стремилась избавиться от своего советского прошлого.

Президент США, который готов применить прагматичный деловой подход, а не возрождать политику времен холодной войны возможно, будет иметь больше шансов, чем его предшественники, вернуть, наконец, Россию из международной изоляции.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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