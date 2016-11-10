Почему на сработает введение полного эмбарго на экспорт Россией энергоносителей

В журнале Newsweek недавно была опубликована статья под названием «Поможет полное эмбарго на российские энергоносители сдержать Путина?». Её авторами являются Крис Хартвелл и Андреаос Умланд. Изначально она появилась на сайте Атлантического совета.

Западные санкции, введённые в 2014 году, как видно, не дали должного эффекта, в результате чего их инициаторы сделали вывод о том, что эти меры необходимо усилить, в том числе путём введения эмбарго на экспорт российских энергоносителей.

Что касается экономических санкций, существуют общие реалии для оценки их эффективности. Не имеет никакого значения, рассматриваются ли политические меры США против Японии перед второй мировой войной (кстати, связанные с энергетикой) или против Кубы, санкции Запада и ООН против Ирана, меры по сдерживанию разработок ядерного оружия в Северной Корее или нынешние санкции Европы и США против России.

Но один результат вполне очевиден …

Энергетическое эмбарго не решит проблему

Всегда существуют неоправданные ожидания в отношении таких предположений, как эффективность санкций и количество участвующих в этом стран (добровольно или под дипломатическим давлением).

К сожалению, Хартвелл и Умланд не дают ответа по обоим пунктам. Да, Москва, конечно, во многом зависит от доходов от экспорта нефти и природного газа. Но страны-импортёры также нуждаются в энергоносителях. Введения полного эмбарго на российский экспорт может нанести вред большой части мира, а не только России.

Кроме того, потребуется тонкое разграничение между наказанием и ограничением дееспособности страны. Слишком активные действия в последнем направлении могут привести к тому, что Россия может начать передислоцировать куда-нибудь свою бронетехнику. Если обрезать все жизненно важные линии коммуникаций, правительство незамедлительно примет ответные меры.

Основное недопонимание роли санкций связано с их функцией. Это не средство замещения военного вторжения. Для того, чтобы работать, санкции должны иметь чётко обозначенные и определённые дипломатические цели в оговоренных рамках и областях применения. Они также должны использоваться в сочетании с другими внешнеполитическими инициативами.

Простое сведение счётов не сработает и не может быть приемлемой целью. В случае с Россией расширение эмбарго потерпит неудачу. Как поняли в Вашингтон из попыток ввести торговые санкции в отношении Ирана, рынок просто не может не обойти ограничения, какими бы они не были.

Если говорить об Азии, энергетические потребности азиатских стран растут; туда смещается глобальный спрос, по крайней мере, до 2035 года. Страны там выживают, соперничая за поставщиков, и не стремятся решать проблемы совместными усилиями. То, чего нельзя достигнуть открыто, в любом случае будет в конечном итоге уходить на теневые рынки.

Ограничения будет выполняться лишь частично. К тому же есть действующие многолетние контракты с юридически закреплёнными обязательствами. Полное энергетическое эмбарго здесь даже не будет обсуждаться.

Дальнейшие сложности связаны с тем, к чему такое эмбарго приведёт внутри страны. Последствия успешных экономических санкций не должны отражаться на населении и не должны сделать жизнь невыносимой для обычных людей. Это лишь способствует неизбежному росту национализма и дальнейшей непримиримости политиков, особенно в России.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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