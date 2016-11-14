За что ненавидят Русского Медведя?

Британская газета The Guardian писала: «Нет никакой тайны, откуда появились эти обвинения [против Трампа]. Отчасти потому, что Трамп раньше заявлял, что полагает, что ему удастся поладить с Путиным, и это принесло ему репутацию чрезмерно мягкотелого по отношению к большой и плохой России политика».

«Тогда демократы решили отвлечь внимание избирателей, возложив вину во взломе своей компьютерной системы на российскую разведку. Но не было представлено никаких убедительных доказательств, а все якобы подтверждающие это заявления американских чиновников свелись к обычным отговоркам. Люди, связанные с разведывательным сообществом, утверждают, что все пытаются взломать чужие компьютеры, особенно во время выборов, без какого-либо намерения нанести фактический ущерб».

«Узнать правду о российском вмешательстве, вероятно, не удастся никогда. Но необходимо развеять некоторые расхожие мифы. Один из них гласил, что Трамп получал какую-то конфиденциальную информацию из России. На самом деле, всё, что он говорил, уже было в открытом доступен до того, как он это сказал. Согласно другого, у Трампа были запутанные и довольно подозрительные деловые связи с Россией. Не было найдено никаких доказательств — несмотря на огромное старание сторонников Клинтон — если не считать Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Трампа, который когда-то был советником свергнутого президента Украины. Там также были некоторые сложности в отношениях между Россией и другими бывшими республиками Советского Союза, что вряд ли помогло обличителям».

Кто-то может объяснить, как Россия угрожает интересам безопасности Соединённых Штатов или тех стран НАТО, за счёт которых США расширили альянс? Дерзким облётом американских кораблей? Вполне законным оказанием военной помощи сирийскому правительству? Или отказом России бросить этнических русских в Юго-Восточной Украине на произвол фашистов в Киеве? Как именно?

Угрожают ли они американским интересам своим существованием? Может их огромные территории и военная мощь автоматически заставляют видеть в них «врагов»?

А может американцы действительно так трогательно неразвиты, будучи достаточно юной нацией, считая, что должны господствовать над миром? Если так, то с какой целью? Милая леди из Бруклина проиграла выборы. Сделать мир безопаснее для «детей» было одной из её главных тем. Её маленький друг Робби Мук плакал во время её речи с признанием поражения. Это естественно, ведь он теперь навсегда запомнится как лузер в результате этой катастрофы.

Трамп хочет наладить отношения с Россией? Как ужасно! Почему какие-то ненормальные голосовали за него? Возможно, что-то надо предпринять в отношении этих недостойных существ. Возможно, они не должны иметь такое же право голоса, как Просветлённые.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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