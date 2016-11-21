Станут ли США нажимать кнопку перезагрузки с Россией

Одним из первых провокационных внешнеполитических заявлений Трампа было его возражение против того, что США используют Россию как мальчика для биться против НАТО. Это вызвало быстрый ответ от Путина в том смысле, что Трамп — глоток свежего воздуха на американской политической сцене.

Однако заявление долго не задержалось в фокусе внимания прессы, поскольку Трамп продолжал делать другие провокационные заявления. Трамп стал постоянно движущейся целью, к вящему раздражению тех, кто политически хотел его подстрелить.

Прошли первые дни после итогов выборов, прошли протесты и мини-бунты против выбора Трампа. И из всего этого хаоса возник бывший министр обороны Чак Хейгел, сразу выложив на стол перед Трампом проблему России, заявив, что нужна полная перезагрузка отношений с Россией, и пошел еще дальше, сказав, что это надо сделать на личностном уровне между Трампом и Путиным.

Хейгел не новичок в политических баталиях. Властные внепартийцы, служащие интересам людей напрямую, обычно люто ненавидимы обеими партиями.

Трамп и Путин уже провели первый телефонный разговор после выборов, который имел место после поздравительного письма от Путина, которое Трамп назвал «красивым» — термин, едва ли часто использующийся для описания дипломатической корреспонденции. Трамп не уточнил, но мы знаем, что он использовал это слово, чтобы дать понять, что флаг раздуваемой шумихи вокруг русского медведя больше не будет развеваться на Белым домом, когда Обама его покинет.

В разговоре, в частности, было использовано выражение «конструктивное сотрудничество», которое не понравилось просанкционно настроенной в отношении России Европе.

Пресса ЕС открыто обсуждала то, как трудно будет антироссийским фракциям удерживать линию санкций, если Трамп развернет американскую лодку. Несмотря на препятствия в виде авианосца ненавистников России с которыми Трамп столкнется в Конгрессе, вопрос санкций не может решаться в отрыве от Крыма, мифических Минских соглашений, и американо-натовской смены режимов на границах России.

Состав администрации Трампа также может подорвать высказанные им планы, поскольку отели Вашингтона переполнены неоконами эпохи Буша, желающими найти работу, одним из которых является архиненавистник России — Джон Болтон, сразу после которого вторым номером идет Руди Джулиани.

Мы увидим, насколько Трамп — человек из народа, еще до того, как он примет присягу — когда он начнет заполнять свою команду первого уровня. Пока все указывает на то, что он собирается не осушать болото, а скорее, к нему присоединиться.

Он уже отступил от некоторых своих предвыборных обещаний, и многие ожидают, что он отдаст управление правительством на субподряд; он же может наслаждаться местом фронтмена, зная, что его имидж, это его сила. Даже крупные российские политики понимают, что надо будет подождать и посмотреть.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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