Британский королевский флот из-за бюджетных сокращений лишится ракет и останется только с пушками

Как признались в министерстве обороны Британии, из-за сокращения расходов боевые корабли военного флота страны останутся без противоракетных ракет и им придется полагаться лишь на корабельные орудия.

Ракеты Морской гарпун в 2018 году будут сняты с фрегатов и эсминцев без их замены, кроме того, ожидается 2-летний разрыв в оснащении запускаемых с вертолетов противокорабельных ракет.

Военно-морские источники сказали, что «это как если бы Нельсон отказался от своих пушек и вернулся к мушкетам», а один бывший высокопоставленный офицер сказал, что «британский военный флот больше не сможет конкурировать на равных с русскими или китайцами.

Источники в военно-морском ведомстве говорят, что ракеты Гарпун не будут заменены еще как минимум десятилетие, и все это время корабли будут вооружены только 4,5 дюймовыми пушками Mark 8.

У ракет вертолетного базирования Sea Skua в следующем году также заканчивается срок службы, а вооружение ракетами Sea Venom вертолетов Wildcat произойдет не раньше конца 2020 годов.

Один военный источник говорит: «В целом, два года у нас будет отсутствовать ракетное вооружение. У нас еще остались пушки, но их дальность около 17 миль, тогда как у ракет Harpoon дальность около 80 миль».

Источник говорит, что ракеты вертолетного базирования Sea Venom также будут иметь меньший радиус действия чем Harpoon, и кроме того, вертолеты уязвимы в плохую погоду или для оружия противника.

«В момент, когда вы посылаете вертолет против фрегата или эсминца, он становится их мишенью», говорит источник.

Контр-адмирал Крис Перри говорит, «Это существенная дыра в военном потенциале и правительство действует безответственно. Это показывает, что наши корабли на показуху а не для боевых действий».

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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