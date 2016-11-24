Самый дорогой эсминец ВМС США сломался посреди Панамского канала

Самый дорогой эсминец из когда-либо построенных для ВМС США из-за инженерной поломки встал в Панамском канале и был отбуксирован в порт.

«График судна будет оставаться гибким для проверки и оценки работоспособности, с тем чтобы обеспечить безопасный транзит судна в его новый порт приписки в Сан-Диего,» сказал в своем заявлении пресс-секретарь Третьего флота США Райан Перри.

Как сообщают USNI News, корабль находился в канале, когда неожиданно потерял тягу. Команда также обнаружила попадание воды в подшипники, которые связывают электродвигатели с приводными валами.

Боевой корабль имеет угловую форму, чтобы минимизировать радиолокационную заметность и считается наиболее технологически сложным миноносцем, когда-либо построенным для военного флота. Одной из его особенностей является новая система огня, способная стрелять снарядами с ракетным двигателем на длину до 63 морских миль.

Zumwalt обошелся в $4,4 миллиарда и был введен в эксплуатацию в октябре. Ранее, еще до того, как корабль был сдан в эксплуатацию, в его ходовой системе уже была обнаружена протечка.

Второй эсминец класса Zumwalt, который также стоил больше $4,4 миллиардов, был спущен на воду в июне, когда конгрессмен Брюс Поликин назвал его «выдающейся машиной мира и безопасности». Третий корабль, как ожидается, будет стоит чуть меньше — около $3,7 миллиардов.

Пресс-секретарь Bath Iron Works сказала, что верфь не будет комментировать поломку и предложила переадресовать вопрос военным.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x