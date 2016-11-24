Бжезинский: поворот Трампа к России важен для будущего

Разворот избранного президента Трампа к России может вызвать негативную реакцию, но в то же время, Россия «больше не коммунистическое государство», и Соединенные Штаты могли бы помочь ей стать «значительным членом мирового сообщества», говорит бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

«Угрозы очевидны», сказал Збигнев в телешоу своей дочери Мики Бжезински «Утро Джо» на канале MSNBC. «Они могут обернуться многими недопониманиями на обеих сторонах, в итоге будет разочарование и обида. Кому-то надо действовать взвешенно и обдуманно, но, вообще говоря, это желательно делать».

Россия до сих пор не определила себя как демократия, говорит Бжезинский, и у нее до сих пор на США много обид, но если будут предприняты «грамотные» шаги, то страна может стать одним из игроков большой тройки — США, Китая и России».

Трампа часто критикуют за то, что он хвалит президента России Владимира Путина, Бжезинский же говорит, что важно прилагать все усилия, но делать это «спокойно и терпеливо, зная, что поставлено на карту».

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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