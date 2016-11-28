Сирийские боевики обзавелись противовоздушным вооружением

После нескольких месяцев поддержки Соединенными Штатами боевиков в Сирии путем контрабанды оружия, однако стараясь держать противовоздушное оружие от них подальше, поддерживаемые США боевики, в том числе и группировка Ansar al-Islam опубликовала видео, где бойцы группировки позируют с противозенитными ракетными комплексами.

Оружие, появившееся на видео, это комплексы 9к32 Стрела-2 — советские системы конца 1960-х, остающиеся популярными по всему миру. Пока неясно, откуда боевики их взяли, но они уверяют, что у них этого оружия «достаточно».

Саудовская Аравия намеревалась предоставить боевикам такое оружие, но до сих пор их блокировали от этого Соединенные Штаты. Похоже, они наконец смогли это сделать, и хотя сами саудиты и не пользуются такими системами, тем не менее, на экспортном рынке такое оружие достаточно распространено.

Мятежники говорят, что будут использовать оружие против сирийских боевых самолетов в южных районах вокруг Дараа, хотя есть опасения, что оружие также в конечном итоге используют и против гражданских авиалайнеров. Этот риск остается главной причиной того, почему администрация Обамы пыталась удержать страны от импорта такого оружия.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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